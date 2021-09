Remízový stav svítil na ukazateli i po první pětačtyřicetiminutovce, ovšem za to museli být hosté moc rádi. Od začátku totiž lehké jízdě Čechie nestíhali. Torpéda na křídlech Sekanina a Porazil větrala beky, nestačil střed zálohy a útočníka Holuba deptal skvěle hrající stoper Zimmerman, který byl rychlejší, silnější a ještě řešil akce fotbalově. „Strašně se to na nás valí,“ lamentoval krajní bez Gregor a tentokrát nehrající asistent trenéra Jan Mrázek (hlavní kouč Ján Ducár hrál) souhlasil. „Neudrželi jsme míč vepředu, brácha Lukáš (Mrázek) hrál v záloze hrozně nízko, bylo tam proti nám strašně moc standardek,“ uznal.

Z Doberáků hrozil nejvíc Jakub Kalousek. První dvě šance mu ještě obrana Strašecí zlikvidovala, ale pak byl při hlavičce sám a nezaváhal 1:0. Šok pro domácí přišel v poslední minutě, kdy obranou pronikl aktivní Nováček a ze strany prudce propálil Kindla. „Stav 1:1 pro nás byl zázrak. Zvedli jsme se až kolem pětatřicáté minuty, kdy jsme vyhráli pár soubojů,“ mínil Mrázek.

Po obrátce se karta najednou otočila. Čechie se úplně vytratila, Strašecí postupně přebíralo otěže a bylo stále nebezpečnější. Pak vyslalo do boje Svobodu, bývalý ligista se lehce popasoval s invektivami na svou postavu a nádherně připravil druhý gól Sklenkovi, jehož domácí vůbec nebránili. Doberští byli naštvaní, že v té chvíli měli už hrát hosté v deseti, protože střídající Hartman nejprve dostal žlutou za faul na Andruchoviče a pak zastavil protiútok bez šance zahrát balon. Sudí Palek ho ušetřil. „To byla chyba, protože nám žluté karty dal a tady padnout měla. V hráčích i na naší lavičce pak i díky tomu postupně eskalovalo napětí, zvlášť když se nám nedařilo. Proto v závěru emoce převážily nad zdravým rozumem,“ mínil domácí trenér Karel Příhoda.

Narážel už na samotnou koncovku utkání, v níž se domácí zlepšili a šli za vyrovnáním. David Hrubý v rozhodující chvíli v šanci upadl, ale v 87. minutě zaútočil Richter. Strašecký Nováček možná i pod dojmem, že jeho spoluhráč byl na půlce zasažen, vletěl u lavičky Čechie do Richtera až moc neurvale, i když ho nezasáhl naplno a domácí borec se rozohnil a ohnal. Oba dostali žlutou a po následné standardce se znovu prosadil hlavou Kalousek – 2:2. Bohužel, Richter si pak neodpustil nesportovní gesta a Palek ho po druhé žluté kartě musel vyloučit. Hosté navíc Richtera naháněli až na půlku a hrozilo, že se poperou oba týmy.

Naštěstí se vše uklidnilo, byť rvačka mezi diváky ještě hrozila při odchodu ze stadionu. Vše uklidnili pořadatelé.

Bod nakonec musel brát i Karel Příhoda, jehož tým podobně jako nedávno s Doksy po obrátce příliš zvolnil a zabral až v závěru. „Musíme zlepšit kondici, nejen individuální, ale týmovou. Nám postupně někteří hráči odpadávají a systém se pak zbortí jako domino. Potřebujeme stejný elán, jaký máme na začátku, dostat do celého utkání,“ řekl Příhoda s tím, že tým má dost talentu a dá se s ním hodně pracovat.

Jana Mrázka mrzelo, jak zápas končil, emocí podle něj bylo příliš. „Jasně, je to derby, musí být trochu vyšroubované, ale jsme také normální lidi, ne? Možná měl Hartman dostat červenou, ale nedostal, to ale ještě neznamená, že to musí končit takhle,“ řekl Mrázek, podle něhož domácí lavička až příliš v závěru bouřila, tím vyhecovala také diváky a to byla cesta k horké koncovce. „A když vám po vyrovnání dvacetiletý kluk začne říkat nejhrubší urážky, nemůže se nikdo divit, že pak naši kluci vystartovali. Nicméně na disciplíně pracujeme, nějak jsme se udrželi i dnes a máme další bod. Mohly být tři, ale také nemusel být žádný,“ dodal Jan Mrázek.

Čechie Velká Dobrá – Sokol Nové Strašecí 2:2 (1:1). Branky: 20. a 88. Kalousek - 45. Nováček, 75. Sklenka. Rozhodčí: Palek – Divilek, Zuska. ČK: 89. Richter (VD). Diváků: 120.

V. Dobrá: Kindl – Bílek, Zimerman, Andruchovič, D. Hrubý – Sekanina, J. Hrubý, Kalousek, Richter, Porazil – Ondrášek. Střídali: Volman, Mertlík, Pafkovič, Menšík, Strnad.

Nové Strašecí: Klíma – Gregor, Bláha, Ducár, Titlbach – L. Mrázek – Krupička, Podzemský, Sklenka, Nováček – Holub. Střídali: Kříž, Hartman, Svoboda, Trégl.