Domácí mají zkušenější tým v čele s ještě nedávným trenérem Rakovníka Jiřím Novotným. A dokud měli síly, byli o něco lepší Do poločasu lépe kontrolovali míč a jednou velmi nebezpečně vypálili. Nicméně Pešek se složil k zemi včas, míč sice vyrazil jen před sebe, ale obránci nebezpečí uhasili.

Do druhé části už vstoupil silnější Rakovník, a také diváci se začali bavit akcemi na obou stranách. Hostující Valcha v úvodu sice namířil do šibenice, ale rána byla slabá a pro gólmana to byla lahůdka. Po hodině pálil z nadějné pozice Červený nad a odpověď byla hodně důrazná – rána domácích skončila na břevně!

Jenže zkušenému kralupskému celku začaly docházet síly. Ještě jednu velkou šanci měl, když po rohu Culek vrátil míč na Junka, ale jeho hlavička mířila kousek mimo.

Na druhé straně pláchl do zajímavého brejku Červený, ale místo přihrávky volným Schwendtovi nebo Pavlíkovi zkusil obstřelit obránce a gól nedal.

Závěr byl hektický a Rakovník sahal po třech bodech. Nejdříve po závaru reklamovali jeho hráči ruku domácího obránce, ale rozhodčí měl jiný názor. Po následném rohu pálil Červený do břevna, míč se odrazil a v pokračující akci dal Schwendt branku – podle sudího z ofsajdu. „Tu ruku podle mne viděli všichni diváci i hráči, jen jeden muž ne. A Schwendtův ofsajd byl minimálně podezřelý. Nicméně nestěžujeme si, jsme spíš rádi, že výkony týmu stoupají, mladí hráči se zlepšují každým kolem a bodujeme,“ dodal Jiří Kučera, jehož mužstvu se zatím daří nad očekávání.

V neděli dopoledne se Rakovník těší na očekávané derby s Novým Strašecím, kde by ještě před týdny favoritem nebyl, ale teď už ano, výsledky má v A třídě mnohem lepší.

Kralupy n/Vlt. - SK Rakovník 0:0. Rozhodčí: Zuska. Diváků: 130.