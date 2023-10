Už jen tři body schází fotbalistům SK Rakovník na vedoucí celek I. A třídy Tuchoměřice. Ty pouze remizovaly doma s Kosoří, zatímco Rakovničtí už po vyhráli, tentokrát na půdě nováčka Sedlece-Prčice. „My budeme dál koukat jen na sebe a zůstaneme pokorní,“ slibuje trenér Jaroslav Hamouz.

Předseda SKR Miroslav Jirásek představil v létě novou posilu - Jiří Sabo se vrátil domů po štaci v Radotíně. A hraje výborně, v Sedleci zápas rozhodla jeho akce | Foto: SK Rakovník

Pod Moníncem si borci od Červeného potoka připsali body do tabulky už po osmé v řadě, z toho sedm bylo výher! Úchvatnou jízdu zaštítila dobrá obrana, brzká branka Saba, a také dění po přestávce. To právě Saba trefil loktem domácí Pištěk a rozhodčí Zuskin byl nekompromisní – červená karta. Chvíli poté zvýšil na 0:2 z penalty Kýzl a nebylo pochyb, že chytře hrající hosté zapíší další cennou výhru.

Nerodila se ale zase tak snadno. Domácí začali velmi dobře a důrazem a standardkami si vynutili převahu. Hostům pomohla krásná individuální akce Saba, jenž prošel obranou a podél gólmana otevřel skóre. „Tím jsme otupili tlak domácích. Ještě víc nám pak pomohl nesmyslný atak domácího hráče, po které přišla červená karta. Pak už jsme zápas měli v moci,“ mínil Jaroslav Hamouz.

Libčice končily ve Strašecí po drsném ataku sudího v devíti. Kapek je dorazil

Jen ho mrzelo, že ze spousty brejků nevytěžili jeho svěřenci nic než faul na Pucholta potrestaný Kýzlem z penalty. „To jediné klukům vyčtu, zkušený mančaft by tyhle šance proměnil a byla jich opravdu spousta, zvlášť když šel na hřiště rychlý Bohatý. Nicméně chválím i domácí. Dali do hry důraz, agresivitu, rychlost a byli velmi dobří. O to cennější je naše výhra,“ dodal Jaroslav Hamouz, který z vracejícího se klubového autobusu nemohl Deníku zápas popsat, a musel počkat až po výstupu. „Byl tam takový humbuk, že nebylo slyšet vlastního slova,“ smál se kouč.

Ale slavit je co, proč by si to kluci neužili „ostošest“.

Sedlec-Prčice – SK Rakovník 0:2 (0:1). Branky: 13. Sabo, 62. Kýzl (PK). Rozhodčí: Zuskin. ČK: 53. Pištěk (S-P). Diváků: 175.

Rakovník: Tůma – Ždánský (92. Klíma), Pucholt, Červený (87. Alexij), Severin, Wajshajtl, Čadek, Šindler, Kýzl (66. Bohatý), Vydra (70. Kotaska), Sabo (90. Rýgl).