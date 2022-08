Před zahájením sezóny, kterou Rakovník odstartuje na domácím hřišti v neděli 14. srpna od 17 hodin proti Nelahozevsi, jsme požádali o aktuální informace a postřehy z klubu člena vedení Marka Pavlíka.

Marka Pavlíka zvolila poslední valná hromada klubu do kolektivního vedení SK Rakovník 1903 a jeden z nejstarších klubů v republice nastartoval rakovnickou cestu radosti z fotbalu i boj o ztracenou důvěru příznivců.Zdroj: Miroslav Koloc

Budoucností klubu je samozřejmě mládež. Jak se dotýká současná situace v SK 1903 právě fotbalových nadějí?

"S mládeží v podstatě pokračujeme nezávisle na problematické situaci z let předchozích, finanční prostředky z městského grantu, NSA i části sponzorů jsou vázány jen na mládež, abychom měli přehled, jak je s nimi nakládáno. Nově chceme kluky motivovat prostřednictvím samotných hráčů a trenérů mládeže vyhlašováním hráče měsíce a aby měli z fotbalu radost a s chutí trénovali a hráli."

Hodně pozornosti fanoušků na sebe váže nově utvořený A tým, jak vidíte situaci kolem dospělých?

"Nastoupili jsme znovu cestu převážně našich odchovanců s realizačním týmem pod vedením trenéra Jiřího Kučery. Pro nás v klubu je to pro všechny velká výzva, na hráčích je vidět, že se chtějí chopit příležitosti a hrát za svůj SK Rakovník. To nám dává novou chuť do klubové práce a věříme, že se to projeví i v nastávajícím soutěžním ročníku. Motivace a chuť bude naším hlavním motorem."

Klub je stále zatížen finančním závažím minulého vedení v čele s Markem Tvrzem. Jaká je aktuální situace klubových financí?

"Zátěž to určitě je a my se snažíme ji zmenšovat jednak s pomocí sponzorů, kteří nám pomáhají finančně i materiálně a patří jim velký dík, čelem se k situaci postavili i někteří členové bývalého vedení a snaží se nám pomáhat. To ale neplatí o Marku Tvrzovi, jenž se stále pohybuje v oblasti slibů, nebo nespolupráce.

Naší snahou je zapojit i příznivce a fanoušky klubu prostřednictvím permanentních vstupenek a jejich prezentací jako spoluzachránců klubu. Je nutné si uvědomit, že se stále pohybujeme na hraně insolvence a rozhodně nechceme, aby nedostatek peněz a neplnění závazků mělo vliv na sportovní a provozní činnost našeho SK Rakovník."

