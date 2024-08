Rudolf Muzika dnes 09:57

Remízou 1:1 v duelu nováčků vstoupili fotbalisté SK Rakovník a Rapidu Psáry do nového ročníku krajského přeboru. Oba týmy předvedly, že by mohly patřit k tomu lepšímu, co soutěž nabídne. Psáry potvrdily herní kvalitu, domácí šli zase odvážněji do zakončení.