Jakub Sklenka také v Chlumci toužil přetnout sérii bez gólu, ale nepovedlo se mu to.

Druhý bod do tabulky 5. ligy-krajského přeboru si připsali fotbalisté SK Rakovník a je zatím asi nejcennějším přírůstkem, protože ho borci vybojovali na hřišti zatím stoprocentního Chlumce a ještě v dost okleštěné sestavě. Na druhou stranu hráli osmdesát minut přesilovku, takže sami cítili, že mohli i vyhrát.

Před rokem a půl hostoval Rakovník v Chlumci naposledy a zápas tehdy ochromilo hrozivé zranění jeho mladého hráče Josefa Váni po nešetrném zákroku brankáře Pokorného. Když v 10. minutě sobotního duelu nový chlumecký gólman Šebek vyběhl mimo vápno a trefil unikajícího Alexije, mnohých ztuhla krev v žilách. Naštěstí se tentokrát nic vážného nestalo, ale domácí o Šebka přišli, protože zkušený arbitr Šmejkal ho musel vyloučit.

A tak začalo dobývání chlumecké brány. Rakovníku chybělo několik hráčů včetně zásadní opory Severina, a tak trenér Jaroslav Hamouz musel nasadit nejprve tři a postupně další tři dorostence. Ti ho hodně potěšili. „Kluci svým výkonem ukázali, že v nich rakovnický fotbal může ít velkou budoucnost,“ těšilo ho.

Nicméně dění na ploše ho tolik těšit nemohlo. Rakovníku schází v nové sezoně efektivita, jakoby hráči čekali, až se uzdraví střelec Jaroslav Červený. Mužstvo vstřelilo jedinou branku za tři zápasy a ještě zmíněným Severinem po standardce…

Přitom šancí mělo v Chlumci dost. J. Pavlík si hodil míč kolem obránce až na penaltu, ale mířil do brankáře, ten pak vychytal také Alexije po pěkném centru Brouma. Povedený byl rovněž volej Žďánského, jenže zamířil kousek vedle…

Po pauze se tlak Rakovníka zvyšoval, kluci pálili odkud to jen šlo, ale chlumeckou síť netrefili ani jednou, a tak domácí urvali bod, což je vzhledem ke dlouhatánskému oslabení odměna za jejich práci.

„Vzhledem k průběhu zápasu si troufnu říci, že jsme měli vyhrát, ale jsme pokorní a bereme to jako cenný bod zvenku. Musíme uvážit, že před zápasem by na náš zisk asi nikdo moc nesázel. Zatím nás trápí produktivita, při tomhle bodovém systému by bylo lepší dvakrát prohrát a jednou vyhrát, než dvakrát remizovat,“ posteskl si Jaroslav Hamouz.

SK Chlumec – SK Rakovník 0:0. Rozhodčí: Šmejkal. ČK: 10. Šebek (CH). Diváků: 120.

Rakovník: Zach – J. Pavlík (70. Rýgl), Beneš, Šindler, Alexij (60. T. Pavlík) – Broum, Wajshajtl, Sklenka, Červený – Sabo (76. Ostaš), Žďánský.