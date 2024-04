Ten byl tentokrát spokojen z celým zápasem, ne pouze s prvním poločasem. Jeho parta hrála výborně, jenže do poločasu svoje šance hlavně Bohatý zahazoval. „Šlo mu to dvakrát těsně vedle a já ho uklidňoval, že to určitě přijde, což se nakonec vyplnilo,“ říkal Jaroslav Hamouz.

Druhá část, to bylo hlavně osmnáct luxusních minut v podání fyzicky nadupaného souboru SKR. Během tak krátké chvíle dali borci čtyři krásné góly a rozhodli o výsledku.

Vše odstartoval centr Červeného na Žďánského, který pro něj netradičně hlavou trefil hezky do sítě. Následně Sklenka vybídl zmíněného Bohatého, který se do třetice už nemýlil. Pak nabil Kýzl do dobré pozice Sklenkovi, jenž zakroutil merunu za zadní tyčku a Rakovník vedl o tři góly. V euforii pak mužstvo sestrojilo akci dne, při které Bohatý předkládal Žďánskému do prázdné brány na 0:4.

„Jsme na hráče pyšný, podali vynikající výkon a uhráli skvělý výsledek. Těší i uznání soupeře, že jsme vyhráli zaslouženě,“ dodal Jaroslav Hamouz.

Vestec – SK Rakovník 0:4 (0:0). Branky: 50. a 76. Žďánský, 59. Bohatý, 68. Sklenka. Rozhodčí: Laštovička. Diváků: 40.

Rakovník: Zach – Pucholt, Šindler, Severin, Čadek – Červený, Sklenka, Kýzl (73. Kotaska), Žďánský (81. Holý) – Sabo, Bohatý.