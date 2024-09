Skoro dva roky spolu soupeří fotbalové celky Tuchoměřic a SK Rakovník. Ti byli zatím dvakrát úspěšnější, ale v sobotu se radoval celek od pražského letiště a stačila mu to jediná branka Janka. Hostům se sice vrátil z krátkého angažmá v Lokomotivy Praha útočník Petr Bohatý, ale gól nedali a dál čekají i na hlavního kanonýra Jaroslava Červeného.

V zápase úplně rozdílných poločasů vládli v první půle domácí. Tentokrát na rozdíl od jarního duelu byli doma na Rakovník kompletní, zatlačili ho a vytěžili jedinou branku Janka.

Po přestávce se hra otočila. Najednou vládl na hřišti rakovnický celek a stejně jako na jaře přišpendlil domácí před jejich branku. Gól ale ne a ne vstřelit. Velkou možnost měl Sabo, jenže brankář Kučera proti němu bleskově vyběhl a vychytal ho. V největší tutovce v závěru pak Turbák zamířil hlavou nad.

„Do poločasu byl náš výkon až trapný, domácí na nás vletěli a byli lepší v pohybu i soubojích. Po změně stran jsme byli naopak lepší my, jen jsme na rozdíl od Tuchoměřic nedali gól, což je škoda, protože bod jsme si zasloužili. Ale výkon po přestávce se mi líbil a je to dobrý odrazový můstek do dalších zápasů, kde už budeme chtít bodovat,“ hlásil rakovnický trenér Jaroslav Hamouz.

Dodal, že staronová posila Petr Bohatý přišel z Lokomotivy výborně fyzicky připraven a věří, že týmu pomůže góly stejně jako pomalu se uzdravující Jaroslav Červený.

Tuchoměřice – SK Rakovník 1:0 (1:0). Branka: 17. Janko. Rozhodčí: Jarolímek. Diváků: 120.

Rakovník: Zach – Žďánský (86. Váňa), Severin, Beneš, Pavlík – Šindler – Turbák, Sklenka (78. Valcha), Wajshajtl (78. Alexij), Jan Červený – Sabo, Bohatý.