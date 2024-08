Rakovničtí doufali, že z těžkého losu úvodních kol vytěží víc bodů, ale nepovedlo se. Teď už je přece jen čekají protivníci, kteří budou hratelnější.

V Tochovicích ale vyhrály před týdnem Doksy 4:0, a tak hosté v pátečním večeru také pomýšleli na úspěch. Dokonce měli výborný začátek, když je po závaru poslal do vedení mladý Turbák a byl to první gól v sezoně, který nevstřelil kapitán Severin.

Bohužel všem hostům úsměvy na tvářích rychle zmrzly, protože Nevěčný okamžitě vyrovnal. "Bohužel obrana vyrobila obrovskou hrubku a tenhle gól byl asi klíčovým okamžikem zápasu. Kdybychom vedli déle, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak," mrzelo trenéra Rakovníka Jaroslava Hamouze.

Rozhodnutí vyrovnaného zápasu přišlo v posledních dvaceti minutách, kdy domácí překlopili vyrovnaný zápas na svou stranu a body tak zůstaly v jejich příjemném areálu. "Bylo to vyrovnané, ale domácí to vůlí urvali na svou stranu. Mě mrzí nejen výsledek, ale také hra hlavně ve druhém poločase. Je to velká škoda, protože v tomhle zápase se bodovat dalo a mělo," dodal zklamaný Jaroslav Hamouz.

Příští duel sehraje Rakovník právě s Doksy a pozor, tentokrát nikoliv v neděli, ale už v sobotu 7. září od 17 hodin na Městském stadionu. Důvodem je slavností ráz utkání, kterému bude předcházet uvedení některý bývalých hráčů do Síně slávy. Klub připravuje rovněž doprovodný program pro děti.

Tochovice – Rakovník 3:1 (1:1). Branky: 11. Nevěčný, 69. Hošek, 83. Mourek – 9. Turbák. Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 200.

Tochovice: Harásek - Mourek, Štrob, Jendruščák, Nevěčný (90+1. Teska), Šimůnek, Jurica, Bedna, Hošek (74. Pospíšil), Suk (61. Kočovský), Soběslav (85. Vašek).

Rakovník: Zach – Žďánský (56. J. Pavlík), Severin, Beneš, Turbák – Čadek, Sklenka (56. Wajshajtl), Šindler, Červený (87. Alexij) – Sabo (75. Váňa), T. Pavlík.