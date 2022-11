Oba týmy šly do I. A třídy jako nováčci. Rakovník sem propadl z ČFL, Kladno B postoupilo z B třídy. A evidentně lépe nachystáno, se silnějším kádrem. Tým se v tabulce drží za jasně nejlepší trojicí Vestec, Chlumec a Milín, zatímco Rakovník předvedl jedinou dobrou bodovou sérii zakončenou úspěchem v derby proti Strašecí. Pak už další body neuhrál a vyměnil trenéra, nově jím je a bude dál Petr Vecka. Tým uspěl v Králově Dvoře a slušně začal i s Kladnem, ale po přestávce hrubě chyboval a další body nevyválčil. „My jsme do přestávky zkoušeli hrát na tři útočníky, ale nešlo nám to. Domácí dobře bránili, a byl takový klasický poslední podzimní fotbal. Naštěstí se to po přestávce změnilo,“ hodnotil kladenský trenér Tomáš Abrham.