Domácím nešlo nic a my toho měli využít ještě lépe. Reichl byl blízko hattricku, skórovat mohl také Buršík. Kdyby to bylo o tři čtyři góly, nikdo by nic nemohl říci,“ ubezpečoval hrající předseda lánského klubu David Dudášik.

Zavidov se skutečně marně pokoušel do poločasu prolomit lánský obranný blok, přiznal to i gólman Aleš Kraus. „Zkoušeli jsme vysoké míče, ale to nemělo efekt. Museli jsme si v poločase promluvit a trochu to změnit. Hlavně dostat míč na zem a kombinovat, což se stalo a pomohlo nám to,“ byl rád Kraus, který při neúčasti kouče Dana Devery zavidovskou partu vedl a zároveň chytal.

Jeho tým zvládl druhý poločas výborně i díky rychlému snížení, které bylo velkou vzpruhou. T Devera našel Kučeru a posila z Tatranu narýsovala pěknou uličku Korčákovi. Střelecká hvězda Zavidova uklidila merunu k Javůrkově tyčce a zápas dostal grády.

Domácí tlačili a dvacet minut před koncem šťastně vyrovnali. Akce Korčáka s Kučerou skončila pro Lánské smolně na obránci Cafourkovi, jenž si dal vlastence.

Byla to poslední gólová akce duelu, byť se oba celky vrhly do závěrečných minut s touhou zlomit výsledek na svou stranu. Nejblíž gólu byl asi Buršík, který překonal i Krause, ale není mu teď přáno a vracející se obrana míč odkopla. „Ale od nakonec bereme. Domácí do nás po pauze vlétli nehorázným způsobem a my to bohužel neustáli. Nicméně fotbal nenudil, lidi se určitě dobře pobavili,“ zakončil svoje hodnocení David Dudášik, jemuž se vracejí postupně marodi Švigár s Mušálkem a z toho mají v klubu radost.

„Jsme zklamání, bod je pro nás doma málo, tady jsme zvyklí bodovat naplno a od první kola, kdy jsme prohráli se Slaným, to držíme. Na druhou stranu jsme prohrávali o dvě branky, takže bod má svou cenu,“ dodal Aleš Kraus s dovětkem, že tým se příště musí soustředit na zápas od první minuty. Ve Slaném ani s Lány to neudělal a platba na terminálu je pak opatřena nepříjemným úrokem…

Zavidov – Lány 2:2 (0:2). Branky: 48. Korčák, 72. vlastní (Cafourek) - 5. a 17. Reichl. Rozhodčí: Glogar. Diváků: 100.