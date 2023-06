Rozlosování nového soutěžního ročníku fotbalistů přinese pro středočeské soutěže až jejich čtvrteční losovací aktiv, ale už nyní SKFS zveřejnil návrh, jak by soutěže měly vypadat a koho zahrnují. Pro Kladensko a Rakovnicko je největší novinkou obsazení I. B třídy, skupiny A.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Jinak je to celkem jasné, v krajském přeboru zůstaly Tuchlovice a Doksy z Kladenska, v I. A třídě, skupině A, jsou z okresu Kladno týmy SK Slaný B, SK Kladno B a ze sousedního okresu SK Rakovník.

Změny ale zasáhly ve velkém skupinu A I. B třídy. Zde jsou nově už dva celky z okresu Praha-západ, a to vítěz uplynulého ročníku okresního přeboru Dobrovíz, tak i Libčice, jež startovaly dosud v "mělnické" skupině B. Díky Dobrovízi se tak na velké derby mohou těšit v kilometr vzdálené Hostouni, odkud k soupeři v minulosti pár hráčů přešlo. Pro Rakovnicko je zase zajímavé, že hvězdou útoku Dobrovíze je loni třicetibrankový střelec Petr Fajgl, jenž v Rakovníku vyrostl.

Libčice skončily v právě skončeném ročníku šesté a s ex-velvarskými borci jako jsou Paluka nebo Tenkl by měly patřit k lepším týmům také v "kladenské" skupině.

Další novinkou je start Sokola Mšec, který sice soutěž hrál i dosud, ale nové nabral některé hráče z Nového Strašecí. Tam se v příští sezoně dospělý fotbal hrát nebude - smutná realita…

Nováčkem je ještě Slavoj Kladno, vítěz okresního přeboru Kladenska by měl patřit také spíše k tomu lepšímu, co přebor nabídne.

1.B TŘÍDA SKUPINA A MUŽI

1 AFK Libčice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

2 SK Lhota, z. s. NE 10:15

3 Tělovýchovná jednota SOKOL VRANÝ z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

4 Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s. SO 10:15

5 FK Hředle, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

6 Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

7 Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

8 Sokol Hostouň z.s. NE úředně

9 Sportovní klub Lány, spolek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

10 FC 05 Zavidov, z.s. NE úředně

11 SK Braškov, z.s. NE úředně

12 SK BANÍK LIBUŠÍN, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 TJ Sokol Mšec z.s. NE úředně

14 FC Čechie Velká Dobrá z.s SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS