Na půdě jasně prvních Tuchoměřic se po špatném vstupu do jara pokoušel zrestartovat Braškov, ale v úvodu domácímu tempu nestíhal. Dostal dvě branky, ale pak se srovnal a nakonec z toho byl nejlepší výkon jara. Po přestávce mohli hosté i snížit a pokud by se jim to povedlo, asi by měl favorit pocené čelo, jenže nestalo se a body zůstaly u letiště.