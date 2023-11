Devětkrát v řadě fotbalové SK Rakovník neprohráli, pošesté za sebou dokonce brali tři body. Možná si ale mysleli, že po dobrém úvodu proti celku zespodu tabulky uspějí snadněji. Nelahozeves nakonec přetlačili 2:1. Na závěr podzimu čeká druhý tým tabulky I. A třídy výjezd do Kralup nad Vltavou.

Jan Severin (ve žlutém) útočí | Foto: Alžběta Brabcová

Rakovník odstartoval do utkání perfektně. Na začátku druhé čtvrthodiny se dostal do dobré pozice Ždánský, přistrčil míč Sabovi a střelec Rakovníka se nemýlil - 1:0. Brzy poté přišla i druhá branka v síti nelahozevského Fialy. To byl faulován Vydra (bohužel musel odstoupit) a nařízenou penaltu proměnil Kýzl.

Domácí měli i řadu dalších nadějných situací a předvedl diváků hezké akce, ale gólem už neskončila žádná a ve druhé půli se jejich aktivita vytratila. Soupeř se dostal víc do hry a dvacet minut před koncem snížil Janovský parádním trestňákem o tyčku, na který gólman Tůma přes veškerou snahu prostě nemohl dosáhnout.

Ze zápasu se tak stalo nečekané drama a domácím se rázem nedýchalo právě lehce. Dynamo se sice do větších šancí nedostalo, ale hrozilo až do konce. "Ubránili jsme to, ale musím zvednout varovný prost, protože výkon ve druhé části nebyl optimální a soupeře jsme zbytečně pustili zpátky do utkání. Bylo tam moc uspokojení a to není dobře," řekl trenér SK Rakovník Jaroslav Hamouz a naopak mužstvo pochválil za hezkou hru do poločasu.

SK Rakovník - Dynamo Nelahozeves 2:1 (2:0). Branky: 16. Sabo, 33. Kýzl (PK) - 70. Janovský (PK). Rozhodčí: Horák. Diváků: 250.

Rakovník: Tůma - Šindler, Pucholt, Červený (90. Klíma), Severin, Čadek (62. Bohatý), Wajshajtl, Kýzl (62. Itner), Ždánský (86. Valcha), Vydra (37. Kotaska), Sabo.