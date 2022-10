Přestože nebylo pěkně, do ochozů dorazila návštěva kola, 250 diváků. A ti viděli od první minuty zajímavou podívanou. Schwendt však ještě první šanci zahodil, když ho vyběhnuvší Klíma vychytal. Pak to chvíli vypadalo, že to bude ostřejší, to bylo po zákroku Gregora, ale celkově vyhecovanost utkání nepřesáhla meze, byť samozřejmě občas nějaký faul či výkřik z publika emoce jitřily.