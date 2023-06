Hosté si chtěli dát pozor hlavně na rychlíka Ždánského, nicméně v první půli se jim to moc nevedlo. Ke gólu ho pustili už ve 4. minutě a pustili ho do dalších dvou úniků. Sami ale také hrozili, a když dostal Krovoza míč do kapsy, trefil přesně na 1:1. V poslední minutě poločasu se pak prosadil dorážkou po rohu Přichystal a Braškov vedl.

Po přestávce mohl zase Ždánský vyrovnat, ale jak se mu to v úvodu povedlo, tak další možnosti už nevyužil. A jeho tým litoval, když se nepovedl Vydrovi obranný zákrok a míč nechtěně připravil Krovozovi. Ten následně přetlačil Křivohlavého a završil hattrick na 1:4. „Musím ho pochválit, tenhle kluk mě potěšil. Začal poctivě trénovat, nechal si poradit ohledně soustředění se na svůj výkon a daří se mu. Tohle mě opravdu těší,“ chválil Matěje Krovozu trenér Braškova Martin Šalamoun.

Jeho mužstvo však ještě vyhráno nemělo. Domácí kormidelník Daniel Devera zkusil nasadit veterány Kloučka a Jančaříka a ti Zavidov zvedli. Klouček dokonce hlavou snížil a Kapoun dal na 3:4. Ještě pořád chybělo deset minut a další střídající mladík Diepold sahal po vyrovnání, ránu z úhlu však Vošmík lapil. „Celé jaro nás trochu sráží nešťastné góly, nicméně hrál se docela zajímavý fotbal, v němž hosté lépe drželi míč a byli fotbalovější, my ale měli možná víc jasných šancí. Jsem rád, že ani za stavu 1:4 to kluci nezabalili,“ hodnotil Daniel Devera.

Martin Šalamoun bral výhru všemi deseti, ví, že v Zavidově se nevítězí snadno. „O to je výhra cennější, navíc nám skutečně chybělo devět hráčů - to je hodně. Nicméně to samé trápí soupeře a my se s tím popasovali dobře. Věděli jsme o Ždánském a jeho rychlosti, ale kromě úvodu jsme si s tím docela poradili. Trochu mě mrzí ten konec, měli jsme to odehrát ve větším klidu, ale je to cenné vítězství,“ dodal Šalamoun.

Zavidov – Braškov 3:4 (1:2). Branky: 4. Žďánský, 71. Klouček, 81. Kapoun - 26., 51. a 65. Krovoza, 45. Přichystal. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 60.