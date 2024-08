Katastrofický snímek Drtivý dopad líčí střet země s kometou a v prvním zápase sezony fotbalisté Slavoje Kladno tenhle střet s protřelým celkem Loděnice vůbec nezvládl a prohrál doma 0:7. Nedařilo se vůbec nic a kompaktní hosté sázeli góly do sítě brankářské posily ze Zichovce Martina Průchy už od 7. minuty. Nutno dodat, že náhrada za Maria Kolumbiče, jenž nově přijal výzvu Vraného a předseda Slavoje Petr Kovář mu nechce v přestupu bránit, zápas neukočírovala a pár gólů jde na její vrub. Na druhou stranu byl Průcha jako hasič po dlouhé šichtě, to ho částečně omlouvá.

On ale rozhodně nezářil ani nikdo z jeho spoluhráčů v poli. Až moc brzy zápas odpískali a loděničtí bardi z Jánské v čele s nestárnoucím 46-letým Tomášem Herejtem (hattrick), hrajícím koučem Majerem, kapitánem Mrázem či gólmanem Vlasákem si na zápase pochutnávali s velkým apetitem. Stejně tak jen o málo mladší Jan Křížek, který stejně jako Herejt zaznamenal hattrick.

Momentky / Slavoj Kladno - AFK Loděnice 0:7 (0:4), I.B.tř (7. liga) 17. 8. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Předseda Slavoje Petr Kovář se jen usmál nad rýpavou otázkou, zda (stejně jako v posledních dvou letech) hned nevyměnění trenéra. „Srandičky, jo? Ale vážně, zápas se nám vůbec nepovedl. Tým prošel mnoha změnami, odešlo dost zkušených kluků a asi si to bude nějakou chvíli sedat, možná celý podzim. Loděnice nás překvapila, to přiznávám. Mají komplexní tým a nikde viditelnou slabinu. Navíc jsme inkasovali strašně laciné góly a pár tutovek zahodili. Mladý tým pak už na obrat neměl,“ řekl Kovář.

Také vysvětlil, jak je to ve Slavoji s trenéry. „Vzali jsme Radka Neumana, to je poctivý a hodný kluk, šanci si zaslouží. Ale zároveň hraje, při zápase tak koučuje Ondra Holub, který trénuje mužstvo spolu s ním,“ popsal Petr Kovář.

Slavoj Kladno – AFK Loděnice 0:7 (0:4). Branky: 7. M. Mráz, 15., 25. a 53. Křížek, 23., 69. a 86. Herejt. Rozhodčí: Braunšveig. Diváků: 80.

Dobrou nastartovala bomba Servuse, přemluví Lánští Míčka?

Silný celek Velké Dobré porazil stejně jako před rokem Lány doma jednoznačně 4:1, premiéra nového trenéra Daniela Sigana tak vyšla dokonale. Čechie byla lepší celé utkání, ale v první půli dala jedinou branku Havlíčkem, který trefil přesně hlavou. Další šance však pochytal Javůrek, a i když se pak hostům zranila opora Mušálek, těsně před pauzou jim nalil novou krev do žil vyrovnáním Buršík.

Jenže brzy po pauze pálil ostře Servus a jeho bomba nejenže skončila v síti, ale hlavně odstartovala skvělé domácí minuty, v nichž se prosadili Ondrášek a pak znovu v sobotu výtečný Robin Havlíček.

„Dobrá ukázala svou sílu, po přestávce už dominovali a vyhráli zcela zaslouženě,“ uznal lánský Milan Petr.

Jeho tým měl dost absencí, k tomu vypadl zmíněný Mušálek a brankář Javůrek dochytal s bolestí kolena a sebezapřením. „Uvidíme, jak to s jeho kolenem bude, každopádně večer u piva už jsme pomalu začali přemlouvat veterána Péťu Míčka Kuta, aby dorazil na trénink. Sice řekl, že jsme se zbláznili, ale my jiného brankáře nemáme,“ usmál se Petr.

Čechie Velká Dobrá – SK Lány 4:1 (1:1). Branky: 2. a 63. Havlíček, 56. Servus, 60. Ondrášek – 45. Buršík. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 100.

Na vlastenec odpověď nenašli, Lubná šla překvápku naproti

Bitva Baníků skončila překvapením kola, vyhrál totiž nováček z Lubné, zatímco posílený Libušín nedal před vlastními fanoušky ani gól. Přesně řečeno jeden ano, Milan Pucholt by ho ale raději vymazal, protože jeho nešťastný skluz skončil po půlhodině za zády vlastního brankáře Poráčanina. „Byl to trest za to, jak nepoctivě jsme první poločas odehráli. Kluci soupeře podcenili a to se nedělá,“ mínil kouč Josef Fujdiar.

Jeho tým po gólu zabral, hlavičku navrátilce ze Slavoje Caizla však chytil fantasticky brankář Zemjanek, poradil si také s bombou Marouška a dvakrát perfektně zasáhl na čáře po velkých závarech. Po přestávce měl sice Libušín soustavný tlak, ale Lubná bránila poctivě a hlavně dobře. Má tak závdavek do sezony, v níž by už nerada hrála druhé housle jako při svých předešlých vystoupeních v I. B třídě.

Ocenila to i jedna z opor Miroslav Jirásek, jinak předseda SK Rakovník přispěl k senzačnímu výsledku. „V prvním poločase jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Vypadalo to, že soupeř šel do zápasu s tím, že se to vyhraje samo a byl překvapen naším týmovým výkonem a nasazením. To bylo odměněno protiútokem do otevřené obrany, kde perfektně prošel Trejbal a nahrával Fujerovi do prázdné, ale ve skluzu vracející se obránce si to tam uklidil sám,“ popisoval Jirásek přesně jedinou branku zápasu.

Nezapomněl poděkovat brankáře Zemjankovi, že po gólu svůj tým perfektně podržel. „Ve druhé půli už byli domácí určitě lepší, ale odvahou, týmovým výkonem a spoustou ubráněných standardek jsme vydolovali výhru. Z protiútoků jsme hrozili celý zápas, další šance jsme taky měli…, takže přestože by slušela zápasu možná víc remíza, tak za týmové pojetí hry jsme si tři body asi zasloužili,“ vzkázal Jirásek.

A Libušín? Josef Fujdiar starší byl zklamán. „Gól bychom nedali ani kdyby se hrálo ještě hodinu. Přitom jsme je pomalu nepouštěli po obrátce za půlku, poslali do vápna snad dvacet centrů, ale nic,“ kroutil hlavou.

Baník Libušín – Baník Lubná 0:1 (0:1). Branka: 35. vlastní (Pucholt). Rozhodčí: Mrkvička. Diváků: 150.