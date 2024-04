Tohle se vážně nečekalo. Mšec/Nové Strašecí hrála na jaře dosud dobře, slušně zvládla i derby v Lánech, naopak Zavidov doma zkolaboval s Libušínem a dostal šestku. Kdo by čekal, že u chmelnic se nadechne k perfektnímu výkonu a porazí superfavorita?

Oba celky šly do boje dost oslabené. Domácí bez Kučery, který za Zavidov nedávno kopal, Nováčka, brzy odpadl také Ducár. Hosté opět bez Korčáka, Neveďala či Šímy, a tak byli rádi, že se dal dohromady Devera mladší a že mu zápas vyšel. Na druhé straně zase dorazil střelec Svoboda, ten se ale tentokrát neprosadil.

Vše začalo podle předpokladu. Po krátkém rohu se dostal k míči Neužil a frajersky ho z vápna poslal ke vzdálenější tyčce – 1:0. „Paradoxně nám ten gól možná ublížil, protože pak jsme soupeře podcenili ještě víc,“ mrzelo trenéra Mšece/ Nového Strašecí Jana Mrázka.

Před velkým zápasem byl Rakovník v pohodě, Berounu nastřílel šest branek

Brzy to bylo 1:2! Nejdřív se to samé co Neužilovi povedlo na druhé straně Kapounovi a levačkou vymetl šibenici. Pak prodlužoval centr po rohu Vitner a míč k překvapení všech doskákal za brankovou čáru.

Za dvě minuty pláchl obraně hostů Kapek a podél Krause zase vyrovnal, ale přece jen šel Zavidov na pauzu s náskokem. Jeho gól byl zase šťastný, když Itnerův nijak zvláštní kop z trestňáku skočil před Haužvicem na drn a zaplul do kasy. „U brankáře je chyba vidět, ale dělali jsme je všichni,“ podržel gólmana Jan Mrázek.

Jeho tým po pauze dobýval, ale i vzhledem k tomu, že rozhodčí Prosr od začátku do konce pískal hodně úzkostlivě (na obě strany stejně), nedařilo se mu. Když už pak Svoboda svým tradičním omotáním se byl asi faulován Matějkou, rozhodčí nechal ve hře pokračovat.

Definitivní zlom přišel v 83. minutě, kdy Devera vybojoval míč, podal Dunajovi a brankář, který měl původně chytat, ale nakonec musel do pole, vysunul do brejku Kapouna. Ten nezaváhal.

Foto: Stolní tenisté to dokázali! Do Šanova se po roce vrací třetí liga

Rozhodčí pak sice přece jen pískl domácím penaltu (překvapivě za ruku po odrazu míče od země), ale to už běžela 90. minuta a Kapkův zásah byl už jen labutí písní domácích. „Proflinkali jsme zápas a fotbale je v tomhle spravedlivý. Zavidov bojoval, spadlo mu tam všechno a zaslouženě má tři body. Naši kluci zase poznali, že když chcete vyhrát, musíte i proti papírově slabšímu soupeři hrát naplno,“ nehledal výmluvy Jan Mrázek, i když přiznal, že pět hráčů minut bylo pro jeho tým znatelných.

Daniel Devera zářil spokojeností, jeho kluci uhráli nejlepší výsledek sezony. „Všechno si sedlo jak mělo a povedlo se. Radost kluků byla obrovská a věřím, že i jejich chuť do další práce bude větší. Ještě potřebujeme konstantnější výkony, protože po dobré se vždycky hrozím toho, že zahrajeme špatně jako před týdnem s Libušínem,“ řekl trenér a speciálně poděkoval posile z béčka Zdeňku Šmídovi. Ten je urostlý a s rusým vousem, kdy připomíná hokejovou legendu Jakuba Voráčka, budil dost respektu a týmu hodně pomohl.

Sokol Mšec/Nové Strašecí – FC 05 Zavidov 3:4 (2:3). Branky: 5. Neužil, 19. a 90. Kapek (druhá z PK) – 12. a 83. Kapoun, 17. Vitner, 22. Itner. Rozhodčí: Prosr. Diváků: 120.