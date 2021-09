Výborný fotbal předvedli borci béčka SK Rakovník v domácím duelu I. A třídy proti dosud stoprocentní Nelahozevsi. Brankou Jana Severina ze závěru vyhráli 2:1 a napravili debakl z minulého kola v Klecanech.

I. A třída: béčko SK Rakovník (ve žlutém) přehrálo jako první v soutěži Dynamo Nelahozeves 2:1. | Foto: Foto: Antonín Vydra

Rakovníku vyšel nástup do zápasu. V první půli byl lepší a posila z A týmu Gbegbe ho poslal do vedení. Stejný hráč skóroval i v sobotu do sítě Benešova, odehrál tak hodně povedený víkend. I v neděli zvládl 88. minut, to je obdivuhodné. "Byli jsme lepší a měli jsme další tři šance, ty už jsme nedali. Soupeř nastřelil jednou břevno, tam jsme měli štěstí," přiznal trenér Rakovníka B Petr Kýzl.