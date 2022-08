Na stoperu po boku Davida Valdy nastoupil Vladimír Vymětalík. Už rok a něco čtyřicátník a manžel sportovní redaktorky ČT si jméno udělal především ve futsale, kde to dotáhl až na nejvyšší úroveň a do současnosti patří mezi nejlepší hráče středočeského přeboru.

Ve velkém fotbale už ale několik let nastupoval za Otvovice a ještě poměrně nepravidelně jen ve třetí třídě kladenského okresu. Na Dynamu, kam to má z domova co by kamenem dohodil, už nějaký čas trénuje mládež a nyní se dal konečně přemluvit i k vypomoci v áčku - ke spokojenosti kouče Kaplana…

Syrová Lhota se zmáčela v bitvě s pevnými Hředlemi. Kdo nedal penaltu?

„Snažil jsem se o něj už asi dva roky. Jsem strašně rád, že do toho šel. Velice nám pomohl. Splnil přesně, co jsme chtěli, a nedostali jsme branku. Obrovská spokojenost,“ mnul si ruce kormidelník Dynama s tím, že o tři patra vyšší soutěž nebyla pro zkušeného technického hráče žádným problémem.

Sám pak překvapil i dalším tahem v sestavě, to když na předstopera stáhl zkušeného útočníka Michala Pekárka. „Hrál to poprvé v životě. Myslím, že naše sestava celkově byla takovým překvapením pro všechny včetně kluků v kabině. Celkem to do sebe zapadlo. Myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Kluci si to na hřišti odmakali. Ukázali, že i v takové sestavě mohou hrát,“ těšilo Kaplana.

Zápas byl podle něj rozhodnutý už do poločasu, kdy se šťastnými dorážkami prosadili Holý s Kučerou. „Hosté stříleli ze střední vzdálenosti, měli jednu neuznanou branku kvůli ofsajdu. Byl to spíš boj mezi vápny. K nám se dvakrát přiklonilo štěstí a spadlo to tam. Hosté pak už neměli sílu na obrat,“ přiblížil duel.

Hostující trenér Jan Mrázek uznal, že domácí šli za výhrou razantněji. „Byl to náš klasický zápas v Nelahozevsi. Domácí měli větší chuť, zápal, ubránili si co potřebovali, sami proměnili co měli a pak už to podrželi,“ konstatoval kouč bubáků s dovětkem, že gól Sklenky za stavu 0:0 neuznali rozhodčí kvůli ofsajdu, který se hostům moc nezdál. „Erba pak trefil zdálky tyčku, šance jsme měli i po obrátce, ale nedali jsme. Nicméně když vidím, jak mužstvo šlape i v tréninku, tak jsem si jistý, že to zlomíme,“ burcuje Jan Mrázek.