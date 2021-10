Těžkého protivníka přivítali fotbalisté Nového Strašecí v dalším kole I. A třídy, skupiny A. Klecany svojí herní kvalitu potvrdily, ale díky výbornému Klímovi v domácí bráně a střelecké potenci obou strašeckých hrajících trenérů získali bubáci aspoň bod za remízu 2:2.

SK Baník Libušín - TJ Sokol Nové Strašecí 3:1 (2:1), 1A.tř.,18. 9. 2021. Brankář Klíma zasahuje | Foto: Bohumil Kučera

Strašecí začalo dobře a bylo dvacet minut lepším mužstvem, jenže pak začali být hosté nebezpeční a šli po chybě domácí obrany do vedeni. Do druhé půle však Strašečtí vletěli s velkou chutí a během chvilky to bylo 1:1, když obraně utekl Nováček, srazil ho gólman Hrkal a Ducár nařízené penalty nedal brankáři naději.