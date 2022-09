Chlumec má dobrý tým, v létě se posílil a roli mírného favorita potvrdil. Ve výborné divácké kulise to ale byly spíš fotbalové šachy, kde oba celky hlavně dbaly dobré obrany a šancí moc neměly. Bylo jasné, že kdo dá gól, tak asi vyhraje, což se povedlo chvíli po nástupu do druhého poločasu hostů z Berounska.

Odražený míč se dostal k Šedivému, tomu dala domácí obrana moc prostoru a vypálil přesně na zadní tyč – 0:1. Když si deset minut poté dal Schwendt nešťastného vlastňáka, už bylo prakticky jasno.

Vše mohl zdramatizovat Pucholt, který byl po přihrávce Čadka sám na penaltě, ale trefil obránce.

„Bohužel jsme zápas nezvládli, přitom to bylo velmi opatrné a vyrovnané. Musíme zabojovat v Kosoři, i když víme, že venku to bude všude těžké,“ plánuje rakovnický Petr Kýzl, který poděkoval fanouškům za to, v jakém počtu přišli a jak hlasitě povzbuzovali svůj celek.

SK Rakovník – Chlumec 0:2 (0:0). Branky: 54. Šedivý, 64. Schwendt (vl.). Rozhodčí: Neliba. Diváků: 260.

Rakovník: Pešek – Kotaska (80. Holý), Šindler, Severin, Jirásek – Schwendt (73. Valcha), Itner (73. Mareš), Čadek, Pucholt, Sabo (80. Kýzl) – Červený.

