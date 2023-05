Souboj o šest bodů skončil o šest gólů. Rakovník soka deklasoval

6:0? Kanárka nenadělili fotbalisté SK Rakovník soupeřům několik let. Teď se to povedlo a navíc v zápase I. A třídy, kde šlo v podstatě o šest bodů. Přivítali totiž Velkou Dobrou, která na jaře ale odpadla a po nadějném začátku končila na lopatkách nakonec také v Rakovníku. „Pro nás jsou to vzhledem k tomu jak se vyvíjely další zápasy, opravdu hodně důležité body,“ ulevil si domácí trenér Petr Vecka.

SK Rakovník B (ve žlutém) na závěr podzimu uhrál remízu 0:0 s Jílovištěm. | Foto: Antonín Vydra