Diváky ve Vestci moc fotbal nebere. Přestože jsou v kádru v minulosti skutečně úžasní fotbalisté jako Jiří Novotný, Vlastimil Vidlička a Radek Štumpf, dorazilo jich do hlediště ani ne čtyřicet. Rakovničtí byli do 40. minuty vyrovnaným soupeřem a mohou jen litovat, že zbabrali konec první části.

Tu gólově načal bleskovým zásahem už zmíněný bývalý obránce Sparty Vlastimil Vidlička, který přesně kopl trestňák k tyči. Ale hostující Ghaňan Donkor, snímž Rakovník počítá spíše do áčka, vytvářel zajímavé akce. Nejprve vysunul do sóla Mareše, ale ten z úhlu nedal. Po další akci Donkora mohl srovnat Mates, jenže ani on neuspěl. Ve 33. minutě už udeřilo, když Sklenka s Pucholtem připravili merunu Donkorovi, ten se zády k bráně pěkně otočil a vypálil dokonale – 1:1.

Začínalo se znovu a zápas se lámal. Hosté mohli jít do vedení, jenže Kýzlovu hlavičku zastavila obrana Vestce na brankové čáře a nadějný brejk dva na jednoho pokazil Faigl. Místo toho udeřili domácí a hned dvakrát zmíněným Matysíkem, pokaždé po přesném centru.

Po obránce se hosté ještě čtvrt hodinu drželi, ale pak přestali přesné akce domácího výběru stíhat. Nejprve se trefil dvakrát Michálek, jenže se uvolnil ve vápně a pak využil Čadkova podskočení. V 70. minutě dokonal Matysík hattrick, ale následovala menší radost hostů, když Matysíkův centr dopravil na místo určení Klíma. Poslední slovo však patřilo zase domácímu hrdinovi zápasu Matysíkovi, který po kombinaci středem pokořil Zacha posedmé. „Hodinu hry to ušlo, byli jsme domácím, kteří tradičně patří ke špičce A třídy, vyrovnaným soupeřem. Pak už jsme nestačili, navíc odcházely fyzické síly,“ hodnotil hrající trenér Rakovníka B Petr Kýzl a pochválil Ghaňana Donkora, který vyčníval.

Vestec – SK Rakovník B 7:2 (3:1). Branky: 3. Vidlička, 40., 43., 70. a 89. Matysík, 57. a 62. Michálek – 33. Donkor, 79. Klíma. Rozhodčí: Nerad.

Rakovník B: Zach – Kotaska, Čadek, Kýzl, Klíma – Mareš, Pucholt, Sklenka, Donkor (60. Tureček), Mates – Faigl.