Vítězové udělali v zajímavém utkání plné vzruchu na obou stranách hřiště zásadní kroky k výhře už v první půli. Ač opět hráli hodně nekompletní, šli do vedení po standardce zakončené Trégrem a pak jim vyšel brejk na Kučeru, který je zatím hlavním kanonýrem týmu z Novostrašecka.

Domácí měli však také možnosti a jejich dobrý výkon zhodnotil těsně před pauzou střelec Vaněk, jenž snížil na 1:2.

Jenže Petr Kučera prokázal svou kvalitu také po změně stran. Nejdřív sportovně zakončil akci, při níž byl faulován ve vápně brankářem Truhlářem, a domácí se ještě ubránili. Ale pak mozek Svoboda, jenž přišel na plac po pauze, katapultoval motorku Nováčka, ten nabil Kučerovi a stav 1:3 zase hosty uklidnil.

Švermovští v té chvíli hodně litovali, že chvíli po pauze netrefila posila z Dubí Říha ve stoprocentní šanci Kotoučkův centr dobře, za stavu 2:2 by bylo zajímavé sledovat vývoj. Ten mohli zdramatizovat domácí ještě v 80. minutě, střelu Steinbacha do odkryté brány však stoper Neužil vykopl z brankové čáry… „Zejména ta Říhova šance měla být gólem, zápas to ovlivnilo,“ měl jasno trenér Švermova David Nedvěd.

Hrdina zápasu Petr Kučera prohlásil, že pro výhru jeli a věřili si. „Dobře trénujeme a kvalita v týmu je. Těžký je sice každý zápas a tenhle byl také, protože Švermov byl do půle lepší, má výborný přechod do útoku, a naštěstí dost šancí nedal. Ale opravdu jsem v body a výhru věřil,“ vyprávěl střelec dvou branek, který už jich má za tři kola na kontě pět, nejvíc v soutěži.

Švermov začal soutěž špatně, má jen bod, v tabulce pravdy pak -5… „Měli jsme zatím tři kvalitní protivníky, ale tenhle zápas se podobal tomu minulému v Libušíně v tom, že si nepohlídáme dlouhé míče za obranu. Soupeři to na nás takhle budou hrát, a my sice máme víc ze hry, ale body nikoliv. Možná budeme muset něco změnit, třeba i na úkor hezké hry,“ přemýšlel nahlas David Nedvěd, jehož tým navíc čeká výjezd na půdu silných Libčic.

To Mšec/Nové Strašecí čeká protivník možná ještě těžší, přivítají totiž Dobrovíz. Ale parta si sedá a nově zrozený tým určitě zkusí zaútočit na čtvrtou výhru. „Škoda, že nás trochu brzdí zranění klíčových hráčů. Naštěstí máme široký kádr a kluci, co jdou na hřiště, zahrají pokaždé velmi dobře,“ chválí aktuálně útočník Kučera spoluhráče.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Na závěr ještě vysvětlil, proč se při penaltovém zákroku brankáře Truhláře na svou osobu neskácel jako jiní k zemi a zkusil šanci zakončit. „Já čekal, že až doběhnu k bráně, budu tam pořád sám. A za druhé: věděl jsem, když jí pískne, tak jí stejně kopat nebudu, tak jsem to radši zkusil zakončit,“ sympaticky zůstal pravdomluvný Petr Kučera.

Baník Švermov – Sokol Mšec/N. Strašecí 1:3 (1:2). Branky: 42. Vaněk – 25. Trégr, 36. a 66. Kučera. Rozhodčí: Žídek. Diváků: 120.