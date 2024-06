Když Nové Strašecí loni sestoupilo do I. A třídy a balancovalo nad propastí plné myšlenek o zániku dospělého klubu, bylo spojení se sousední Mšecí, kde neměli dostatek hráčů, skutečně hlavně volbou rozumu. Obě strany se nakonec dohodly, každá v něčem ustoupila a zdá se, že spojení přineslo ovoce. Tým byl od začátku u čela tabulky, minusem je snad jen to, že se střídají domácí hřiště, a tak jdou fanoušci, kteří nechtějí cestovat, na svoje borce vlastně jen jednou měsíčně.

„To nevýhoda asi je, ale celkově to bylo dobré. Výhodou bylo, že skoro všichni hráči jsme se znali, někteří mšečtí kluci jako Kapek nebo Janoušek u nás ve Strašecí začínali. Pro mně osobně to bylo složitější, protože jsem ve Strašecí odehrál celou kariéru a teď jsme měl domácí hřiště i ve Mšeci, což byl nezvyk, ale trénovali jsme tam hodně v létě a osahali si to tam. Navíc ve Mšeci je také velmi kvalitní travnatá plocha. A volnější, u nás ve Strašecí je přece jen dost mládeže a musíme se občas přizpůsobit,“ říká hrající trenér klubu Jan Mrázek.

Ten ještě jednou připomíná události, které krutě poznamenaly konec jinak povedeného ročníku. „Martin Krupička si přetrhal v koleni snad všechno, co v něm má, pak přišlo hrozivé zranění Sody (Patrik Svoboda si ve Vraném nadvakrát zlomil nohu). Koleno si při tréninku vážně poranil Petr Nováček a k tomu se ještě s podobným zraněním přidal Jirka Trégr. Hlavně zranění Krupiho a Sody byla pro celý tým náročná i psychicky, oba měli obrovské bolesti,“ připomíná Jan Mrázek zlé okamžiky, kdy neměl chuť ani na tréninky, natož zápasy.

I tak bojoval spojený tým Mšece a Nového Strašecí o medaili do konce sezony a nakonec dosáhl na bronz. S tím je Jan Mrázek docela spokojen. „Útok na postup jsme nehlásili, to už jsem říkal před sezonou. Bylo prioritou, aby si nový tým sedl a aby kluci měli radost z fotbalu. To se děje tehdy, když vyhráváte a nám se to dařilo, aspoň většinou. Bodů jsme sice asi mohli získat i víc, ale celkově jsme se sportovní stránkou sezony spokojeni,“ říká Mrázek.

Pohyb v kádru zatím není žádný a Mrázek je za to rád. Hlavně mu nikdo neodešel ve volném přestupovém okně. „Tam se vždycky může něco stát, nevíte, co se komu urodí v hlavě za nápad. Mě těší, že nikdo z kluků neodešel, my sami také nikoho nepřivedli. O něčem teď jednáme, ale nic hotového nemáme,“ odmítá konkretizovat případné posílení kádru, který měl sílu ve všech formacích od brankářů Klímy a Haužvice, spolehlivých obránců Erby, Neužila, bijce Ducára, středopolaře Čecha či střelců Kučery a letos neuvěřitelného Kapka.

Příprava na nový ročník začne o něco později než jindy, Jan Mrázek se tak rozhodl s ohledem na to, že letos tým začal velmi brzy a od fotbalu si musí odpočinout. „V zimě jsme jeli vlastně od začátku ledna, možná proto na konci přišla ta zranění, těžko říci. Každopádně v létě se kluci udržují i díky jiným sportům, tam o ně strach nemám. S míčem začneme proto později,“ dodal Jan Mrázek, jehož tým bude v I. B třídě čelit úplně novým výzvám, osazenstvo se totiž hodně promění.