Rakovnické béčko v Doksech vybouchlo, prohrálo 1:4. inkasovalo paradoxně ale jen v prvním poločase, v němž domácí ovládli hřiště. V 8. minutě už to bylo 2:0, když Bolšakova překonal ještě loni tatranský útočník Nesládek, který v závěru půle dal ještě jednu branku. Mezitím rozklíženou obranu hostů překonali ještě technickým obstřelem Havelka a ex-lánský rychlonožka Balík.

Nicméně i hosté se dočkali dramatizace duelu. Pomohli jim Hartman s brankářem Klímou. Chybovali a Sedlec Davídkem snížil, vyrovnat však nedokázal, přestože měl v závěru silový tlak. "Tlak měli, ale šance ne, už jsme to umlátili. Výkon jsme sice nepodali tak dobrý, ale bojovnost a nasazení týmu byla zase výborná. Jsme rádi, že se nám daří," hodnotil Jan Mrázek.

Na hřišti se domácím brzy povedla parádní akce, když Sklenka obešel dva protivníky a přeložil Hartmanovi, který uklidil míč placírkou o tyčku do branky. Jinak se ale nehrál zrovna pohledný zápas. šance přišly až po změně strana a nejvíc jich měl už zmíněný Jan Mrázek, který jednou pálil těsně mimo, pak mu nesedla rána a nakonec mířil hlavou metr vedle. To už byl ale stav 2:1, mezitím se totiž povedl výpad domácímu Gregorovi, jenž pěkně předložil míč Nováčkovi a ten stejně jako na Dobré skóroval. Navíc hrál opět velmi dobře, Strašecí se na něj může aktuálně spolehnout.

Strašečtí měli trochu problémy se staršími zkušenými borci. Lukáše Mrázka píchlo ve svalu už po pár minutách a musel z placu, v půli ho následoval i lídr obrana a hrající trenér Ján Ducár. A tak hlavního kouče vystřídal jeho asistent Jan Mrázek, to je strašecká specialitka.

