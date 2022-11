Zápas byl atraktivní, v první půlhodině viděli diváci pět branek! Hosté bleskově vedli, když Svobodu mířícího už do prázdné brány domácí faulovali a z penalty se Sklenka nemýlil. Jenže během chvíle domácí otočili na 2:1, a zdálo se, že budou mít problém. Ten vyřešil ve formě hrající rychlík Petr Nováček. Během pár minut se prosadil hned dvakrát, otočil na 2:3 a dál domácí obranu pořádně větral.

Pomáhal mu také Svoboda, jenže ten v poločase musel kvůli zranění střídat a nejen to – dolů musel také J. Mrázek. „Hlavně směrem dopředu to bylo oslabení,“ dobře věděl kouč Strašecí.

Jinočany ve druhé části vsadily na dlouhé míče na dobře hrajícího Sedláčka, s tím měli hosté největší problémy. V 63. minutě se míč takhle dostal k neobsazenému Petroušovi a ten vyrovnal.

Dobrý výkon Rakovníku nestačil. Bez gólů se uspět nedá

Skóre se pak už nezměnilo, i když po tříbodovém sobotním zákusku pošilhávaly oba mlsní soupeři. Tutovku Jinočan zachránil na brankové čáře stoper Erba a na druhé straně propadl centr na zcela volného Nováčka, který ale svou slabší pravačkou hattrick odmítl.

V poslední minutě přinesla menší vzruch ještě druhá žlutá karta pro domácího kapitána Ambruze, po které byl vyloučen.

„Když jsem přišel, dali jsme si cíl, že do konce podzimu budeme mít v tabulce devět bodů. To už jsme splnili, a protože chybí ještě tři kola, snad ještě něco uhrajeme. Uvidíme, kolik to bude,“ dodal spokojený Radim Suchánek.

Jinočany – Nové Strašecí 3:3 (2:3). Branky: 14. Sedláček, 17. Bogár, 63. Petrouš - 10. Sklenka (pen.), 23. a 33. Nováček. Rozhodčí: Roth. ČK: 89. Ambruz (J). Diváků: 80.