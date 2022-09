„Nemám na to odpověď. Chybělo dost hráčů, ale to není odpověď. A ve druhé půlce nám padlo do branky vše,“ konstatoval smutně trenér hostů Jan Mrázek a dodal, že se ze špatného úvodu sezony musí tým vyhrabat.

„Soupeř byl kvalitnější a zaslouženě vyhrál. Jsme mladé mužstvo a jenom práce nás posune dal,“ dodal Mrázek.

To domácí plánují ještě další domácí výhru na béčkem Slaného ve středeční dohrávce. Favoritem určitě jsou.