„Moc inkasujeme, navíc v úplně nevhodnou chvíli. Nedáme šanci na 2:1 a vzápětí dostaneme gól. V přestávce se burcujeme, ale přijde další chyba, borec jde sám na bránu a dá samozřejmě gól. To nás položilo,“ byl zklamán hrající trenér Nového Strašecí Jan Mrázek.

Kde je zakopaný pes, když Strašecí v létě posílilo o zajímavé hráče a přišlo jen o zkušeného Ducára, který zatím kvůli zaměstnání v sestavě chybí? „Potřebujeme se odpíchnout nějakým dobrým výsledkem. Vzadu to trochu lepíme, protože kromě Ducyho chybí také Trégr a nedaří se nám uhrát zápas na nulu. V útoku nedáme šance a to je pak těžké, když proti vám stojí ještě loni přeborová Kosoř, která má výborné hráče,“ vypočítal Jan Mrázek.

Tým je podle něj také moc hodný, neumí se pořádně naštvat na protivníka ani na sebe. Přitom tohle v minulosti uměl, až ho za to ostatní nesnášeli.

„Ale já to vidím pozitivně. Kluci perfektně trénují, za to zaslouží fakt pochvalu. A ono se to zlomí. Nic tragického se zatím nestalo, letos nehrozí pád tolika týmů,“ uklidňuje Jan Mrázek.

Nové Strašecí – Kosoř 1:7 (1:2). Branky: 19. Šrédl – 2., 57. a 59. Křemen, 31. Černý, 64. Slunéčko, 78. a 86. Nehoda. Rozhodčí: Benák. Diváků: 100.