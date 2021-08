Strašecí vyztužilo sestavu Sklenkou a Podzemským

Po dobrovolném sestupu do I. A třídy neměli fotbalisté Nového Strašecí kdovíjaké výsledky ani tam, i když důležité zápasy před rokem do přerušení soutěže zvládali. Zda to bude letos na podzim lepší, to je těžké předjímat, ale jeden z hrajících trenérů Jan Mrázek si myslí, že tým bude na soutěž dobře připraven.

Fotbalista okresu Jakub Sklenka. | Foto: Deník / Rod Josef

Bubákům se povedlo zrealizovat dva zajímavé příchody hráčů, kteří to s balonem umí a hodně zlepší strašeckou středovou formaci. Jakub Sklenka byl roky jedním z tahounů SK Rakovník, kde však už po postupu do ČFL neměl tolik prostoru a hrál spíše za béčko. Teď pomůže Strašeckým. Stejně jako Martin Podzemský z Motorletu. právě v jeho dresu před pěti roky vstřelil do sítě bubáků dva góly, možná proto si teď vybrali. "Jenže nějakou dobu nehrál, potřebuje to trochu dohnat. Nicméně fotbalista to je bez řečí stejně jako Kuba Sklenka. Jsme za ně rádi," neskrývá Jan Mrázek, který tým vede s hlavním koučem Jánem Ducárem a pomáhá jim další hráč základní sestavy Marek Hartman. Rakovník s legendárním sparťanem Novotným v sestavě obral Plzeň! Přečíst článek › Přišly i dva odchody. Na Lány zamířil Bejbl, do Velkého Přítočna Tlustý. Uzdravil se ale střelec Patrik Svoboda, který je operaci fit. Dohromady se po plastice křížového vazu dostává i bojovník Martin Mžourek. "Celkem nás je asi dvacet, na trénincích se scházíme v počtu zhruba čtrnácti. S tím jsme spokojeni, příprava se odmakala slušně," těší Jana Mrázka. Přípravné zápasy se zatím moc nepovedly. Ten v Tuchlovicích výsledkově - hosté padli s posíleným favoritem jasně 1:4, zbylé se neodehrály. Tatran Rakovník B o uplynulém víkendu zápas odsouval, až ho hosté sami skrečovali, s Lány se o nadcházejícím víkendu Strašecí také neutká. Důvod je lakonický, Lány hrají pohár. Místo toho bubáci vzali zavděk účastníkem okresního přeboru Městečkem. I tam je ale spousta výborných plejerů, kteří vyšší soutěže hráli. Pak už vypukne I. A třída, v níž novostrašeckou partu čeká na úvod velmi silný celek Votic (14.8. v 17). Slánský Nádeníček zase sestřelil Tatran Přečíst článek ›

