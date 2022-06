Hra se však změnila po přestávce, kdy hosté snížili a rázem byli lepší oni. „Fantasticky nás v té chvíli podržel brankář Klíma, a kdyby ne, podle mě bychom se položili. Naštěstí pak Svoboda předvedl pěknou akci jeden na jednoho, kterou hosté zastavili faulem a penaltu proměnil Sklenka. Pak už jsme zápas pohlídali,“ byl rád kouč Jan Mrázek.

Ten věří, že tým zabere i v Doksech, které bojují o druhé místo. Pokud by ale prohrál, a Velká Dobrá hodně nečekaně vyhrála na půdě prvního Spartaku Příbram, pak by se před Strašecí dostala. Je to však jen teorie a nakonec se zřejmě stejně zachrání oba týmy.