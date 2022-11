Střelcem zápasu byl domácí play maker Jakub Sklenka. Už v 9. minutě přetavil dobrý nástup svého mužstva do utkání utaženou ránou z hranice vápna a Strašecí vedlo. Všechno šlo, jak domácí čekali a to byla možná chyba. Právě Sklenka pak netrefil docela dalekou malou domů a byl z toho vlastenec, o kterém kouč prohlásil, že takový snad nikdy neviděl.

Zápas se pak docela rozjel. Domácí se tlačili dopředu, měli řadu šancí, ale maximem bylo, že dali tyčku a břevno. Prostě neměli den a naopak mohli inkasovat, protože Královák měl hodně nebezpečné brejky. Nakonec už však gól nepadl. „Jak jsme pár šancí nedali, začal jsem tušit, že to bude marné. Navíc hosté vůbec nehráli tak, jako by měli bod v tabulce. Ale zklamaní nejsme,“ řekl Radim Suchánek, jehož tým nakonec uhrál po hrozivém začátku a změně trenérů příjemných 14 bodů.

„Když jsme k tomu přišel, bavili jsme se o osmi, devíti bodech, aby s tím šlo na jaře něco dělat. Nakonec je to podstatně víc, takže je od čeho se odrazit,“ je rád zkušený trenér.

Ale jestli zůstane, to jisté není, některé věci ho zlobí. Třeba to, že jeho tým musel trénovat po tmě. „Že někdo přesekl kabel, bych pochopil, že to nikdo neopravil od dubna, to nepochopím. Tyhle věci musí v klubu jako je Nové Strašecí fungovat,“ jednoznačně říká Radim Suchánek.

Nové Strašecí – Králův Dvůr B 1:1 (1:1). Branky: 9. Sklenka - 25. vlastní Sklenka . Rozhodčí: Řičica. Diváků: 100.