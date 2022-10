Suchánek navíc nastupoval v nejméně vhodnou chvíli, když tým čekala cesta do Vestce (přesněji do Břežan, kde hraje), který letos hraje opravdu bezchybně. Když navíc dal už po minutě první branku, vypadalo to, že bubáci zase odjedou s debaklem. Omyl!

„Ten gól byl úplně zbytečný. Přísný trestňák proti nám, náhradní gólman Hrnčíř (Klíma dostal za červenou v Rakovníku trest) ho vyrazil jen před sebe a nekrytý hráč to dorazil,“ popisoval Suchánek a přiznal, že příjemně po těle mu nebylo.

Ale jeho tým se sebral, přežil další šance hlavně po standardkách a ve druhém poločase už podle trenéra hrál lépe než domácí. Hodně pomohl navrátilec do sestavy po dlouhém trestu Svoboda, v jednu chvíli si šel dokonce pro pokutový kop. „Podle mě byl jasný, obránce ho fauloval,“ měl jasno Radim Suchánek, jenže rozhodčí Pipek měl jiný názor.

Přesto se hosté vyrovnání dočkali. V 84. minutě prošel přes obránce už bývalý trenér Jan Mrázek, přes Svobodu se dostal míč až ke Šrédlovi a ten opakovanou ranou srovnal. „Aspoň to, ale myslím si, že za druhou část jsme si zasloužili spíš vyhrát. Ukázalo se, že v týmu něco je, teď na to ale potřebujeme navázat ve středu v dohrávce s Podlesím,“ burcuje Radim Suchánek.

A burcoval zřejmě i před utkáním v kabině. „Vsadil jsem na to, že dokážu mužstvo probudit a vyšlo to. Bod je pro kluky živá voda, náboj jsem v jejich hře viděl. Mají určitě navíc,“ dodal kouč.

Vestec – Nové Strašecí 1:1 (1:0). Branky: 2. Pecinovský - 84. Šrédl. Rozhodčí: Pipek. Diváků: 35.