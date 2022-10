Rakovník odjel do Břežan, kde Vestec hrává, oslaben. Zach v bráně zatím neschází, protože Pešek ho nahradil výborně, ale absentující zkušenost Severina a Schwendta přece jen na hřišti znát byla. Zvlášť když Vestec právě na hře zkušených mazáků postavil svou hru. Skvělý ex-sparťan Vidlička řídí jejich hru a do poločasu jeho parta byla jasně lepší. Dala ale jediný gól a ve druhé části už se hosté zlepšili. „Apeloval jsem na kluky, aby se nebáli a hráli víc s míčem, což do poločasu nedělali. Bylo to znát, zlepšili jsme se a domácí trápili víc,“ řekl trenér Rakovníka Jiří Kučera.