150 diváků čtyři góly, jenom dvě karty. ve Švermově se fotbalu zase dařilo, i když domácí byli tentokrát trochu smutní. V souboji dvou týmů, které hrají skupinu A I. B třídy po administrativním postupu, vybojovala Mšec nečekaně remízu 2:2.

I. B třída: Mšec (v modrém) ukázala ve Švermově, že i jako nováček umí zahrát dobře. Pěkný zápas skončil remízou 2:2. | Foto: Vladislav Lukáš

Mšec má úplně jiné starosti než Švermov. Tamní kouč Jiří Šimůnek může pro hráče sáhnout i do dorostu, když je potřeba. A dorostenci pokaždé zapadnou. To Mšec často nemá hráče ani na střídání, což byl i sobotní případ. O to cennější je bod, který se Sokol ke chmelnicím odvezl.