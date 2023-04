Lánům patří kredit za to, jak ve složité situaci připravily skvěle trávník, ten byl možná nejlepší z celého nedělního programu. Švermovští ho každopádně chválili. Herně se jim ale moc nedařilo. Obrannou hru Baníku hodně zvedl ex-reprezentant Marek a tak šancí moc k vidění nebylo. Důležitým momentem byla rána hostujícího Vydry před přestávkou, když levačkou z pětadvaceti metrů nachytal brankáře Javůrka.

Definitivně se Švermov uklidnil po změně stran, kdy Véghův centr uklidil do brány patičkou Steinbach. Vaněk ještě po brejku přidal pojistku na 0:3 a Mušálkovo snížení bylo jen labutí písní lánské party. Hosté dokonce zvládli na konci poslat do hry čtyři dorostence. „Chceme je obehrávat co nejvíc,“ vysvětlil trenér Baníku David Nedvěd, který byl s hrou mužstva spokojen. „Kvůli vyloučení nám sice hodně chyběl bojovník Jirka Polák, ale mužstvo zahrálo velmi dobře. Zejména v defenzivě, kde je klid a skvělá organizace Tomáše Marka hodně znát. Dobře však zahráli všichni, jen se nesmí uspokojit, protože máme Hředle a ty také dvakrát vyhrály,“ varuje David Nedvěd.

Kdo zastaví Libušín? Braškovu se to nepovedlo ani na obávaném domácím place

Kubíkova paráda nastartovala vranský expres

Napravit dojem ze zpackaného duelu v Tuchoměřicích toužili borci Vraného, ale proti Lubné se jim to povedlo až po přestávce. Lubenští představili zajímavou posilu, Beninec Sogbo totiž kopal ještě nedávno za Vlašim a pak třetí ligu za Rakovník. V první půli vytáhlý borec poslal svoje barvy do vedení a domácí z několika šancí vytěžili jen vyrovnání Havlovcem.

Po přestávce se Lubná držela do 65. minuty, kdy se krásně prosadil levačkou do vinglu nejlepší vranský kanonýr Kubík, po chvíli dal další gól a hosté se sesypali. Domácí se začali naopak fotbalem bavit, dvakrát kombinovali až do kuchyně a zápas končili spokojeni s výhrou 6:1. „Brali jsme to jako povinnost a šanci vylepšit si skóre pokažené v Tuchoměřicích. V první části jsme nedávali šance a nevyrovnali se úplně s tvrdostí soupeře, ale po druhé brance to z kluků spadlo a pak už dominovali,“ byl rád trenér Vraného David Cimrman.

Foto: Hanzlík koncertoval na milínském jevišti, zlaté body trefil Dejčmar

Zase Lhota a zase Merhaut, osudové setkání

Bez dvou dnů dlouhých sedm měsíců čekali fotbalisté Roztok na vítězství. A stejně jako 4. září se jim povedlo ho ukopat proti Lhotě, opět to bylo 2:1 a opět dal vítěznou branku Matouš Merhaut. Výhra hochů od Jazzu je o to cennější, že Lhota v úvodu jara skalpovala doma Zavidov a měla formu.

Tentokrát jí ale chyběl jeden důležitý článek sestavy, útočník Matyáš Kudela. Tak sice držela víc míč na kopačkách, ale bojovní domácí ji do mnoha šancí nepustili. Sami spoléhali na brejky a ty jim vyšly. Nejprve Makram vysunul hezky Jiráska, ale na jeho trefu ještě dopověděl do pauzy D. Danylych. Hned po přestávce však obrana Lhoty zapomněla za zády střídajícího Merhauta a ten obstřelil Pejšu na 2:1. Vše mohl jistit Hruška, ten ale tutovku na 3:1 odmítl, a tak se Roztoky klepaly o výhru až d konce.

„Ale obrana hrála fakt moc dobře, celý tým dal do zápasu úplně jinou energii než před týdnem v Lubné. Odmakali jsme to a byli konečně odměněni,“ usmíval se kapitán Roztok Michal Čermák, který střízlivě hodnotí šance svého celku na záchranu. „Těžko můžeme velkohubě vyhlašovat po jedné výhře, že se zachráníme. Všechny ostatní týmy jsou fotbalově kvalitnější, my to musíme nahradit bojovností. A využít domácího hřiště, které je menší a vyhovuje nám na brejky,“ dodal.

"Tobek" se s tím nemazal, oběma nohama trefil rakovnický obrat

Zavidov pospíchal jen do půle

Zavidov potřeboval zapomenout na nepovedený výkon ze lhoteckého oraniště a doma proti slaboučkému Tatranu neměl problém. Domácí se uklidnili už ve 3. minutě, kdy se trefil Kapoun, chvíli na to trestal ruku ve vápně Vitner z penalty a v 8. minutě překonal nebohého Beneše ještě Korčák. V poločase už to bylo 7:1, když se ještě jednou prosadil Kapoun, dvakrát navrátilec do sestavy Ždánský a jednou Šíma. Nutno říci, že i branka hostů stála za vidění, Husák kopl trestnák dokonale a o břevno nedal Krausovi šanci.

„Ve druhé půli jsme už akce přehrávali a nebyli důrazní, takže jsme přidali jen jeden gól, ale s první částí jsme spokojeni. Kluci už viděli, že po Lhotě není kam ustupovat a že musíme zabrat. Navíc bylo o něco lepší hřiště než před týdnem a soupeř přece jen slabší,“ mínil trenér Zavidova Daniel Devera.