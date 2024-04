Domácí nastoupili bez některých opor, hlavně bez gólmana Vošmíka, na jaře výborného ex-sparťana Zábranského či Lungera, ale hlavně to vypadalo, že nevěří trenérům, že se Zavidov oproti podzimu o dost zlepšil. A on to i bez dlouholeté hlavní opory Korčáka či rychlého Neveďala dokazoval. Jeho hra měla hlavu a patu a Devera brzy skóroval na 0:1.

Jenže po půlhodině přišel rychlý braškovský obrat: nejdřív faul a penalta zakončená Brodským a pak Krovoza mířil zblízka na 2:1.

Po obrátce hosté ještě poměrně dlouho sahali po vyrovnání. Náhradní brankář Valent měl chvílemi docela prácičku, jedna prudká střela šla naštěstí pro něj do jeho rukou, pak vytáhl nad břevno centr Vitnera, který se snášel pod horní tyč.

Pohádkový příběh Richtera, rozhodl derby o Kožovku. Slavoj jásá

Také Braškov měl šance, ale dlouho je zahazoval. Když už Brodský obešel i brankáře Krause, netrefil prázdnou bránu. Pak šel Repaský ze strany, sám ale zbytečně ještě hledal Hudouska.

Právě on však nakonec duel zlomil, když po dohrávané standardce vypálil a brankář Kraus ztlumil balon tak slabě, že se došoural za čáru.

Výsledek pak už přes zejména braškovské šance v závěru vydržel, stínem utkání však bylo odstoupení rakovnické posily Zavidova Tomáše Itnera. Ten se v 64. minutě skácel k zemi a ztrácel vědomí. To vše jako důsledek zásahu míče do hlavy v prvním poločase. Itner musel ze hřiště na nosítkách, přijela pro něj záchranka a nezbývá než mu popřát, aby byl co nejdřív ready.

„Byl to těžký zápas. Ať klukům říkáte co říkáte, vidí postavení soupeře v tabulce. Přitom Zavidov se hodně zlepšil, má hodně mladých kluků i některé trochu starší a je vidět, že chodí trénovat, že jsou sehraní a vědí, jak se posunovat. Nás trápilo, že si kluci mysleli, že to přijde samo,“ komentoval úvod zápas trenér Braškova Martin Šalamoun.

Byl rád, že tým skóre otočil už do půle, ale za koncovku už moc chválit nemohl. „Dojeli jsme to na to v Lánech, ale i teď musíme z pěti gólovek minimálně dvě proměnit. Mohli jsme být klidní dřív,“ mínil.

Celkově je se vstupem do jara téměř dokonale spokojen. „Chybí mi tam lepší výsledek z Lán, ale to už bychom chtěli asi moc. Budeme pokorní a věřit, že ještě hlavně doma něco přidáme a nějaké body nasbíráme,“ dodal Šalamoun.

Hostující trenér Daniel Devera byl rád za pochvalu výkonu jeho týmu, ale viděl v něm mezery. „Vyhrála zkušenost, to v první řadě. Náš věkový průměr je hodně nízký, ale zase to nesmí být alibi. Není tam konstantnost výkonu. Proti Velké Dobré jsme hlavně ve druhém poločase hráli až nečekaně dobře, dneska po přestávce náš výkon upadal. Ale když Tomáše Itnera odvezla sanitka, kluci to mohli mít v hlavách,“ omlouval svoje hráče kouč Zavidova, podle něhož je tým na dobrém směru, je oproti podzimu výborně připraven fyzicky od asistentů Jaroslava Koce a Lukáše Blechy, ale ještě ho čeká dlouhá cesta.

Braškov – Zavidov 3:1 (2:1). Branky: 29. Brodský (PK), 32. Krovoza, 78. Repaský – 15. Devera ml. Rozhodčí: Váňa. Diváků: 100.