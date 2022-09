Zdeněk Volek loni táhl béčko Slaného za postupem z B třídy. Letos mu přibyli i jiní zkušení pomocníci, hlavně Tomáš Vimr, a v tomhle duelu i Jakub Hořejší nebo Jaroslav Trnka. Ale opět rozhodl on. Paradoxně jednou z menších šancí, které si Slaňáci vytvořili. Po dvaceti minutách obstřelil gólmana Peška a skákavým pokusem se mu to povedlo.

Pešek zaskakující za zraněného Zacha, nevysoký gólman, nahrazoval absenci centimetrů mrštností a předvedl ve Slaném pár senzačních zákroků. Neuvěřitelně se vyškrábal hlavně na pokus Vimra. Ten ho v další šanci obešel kličkou, jenže pak mu meruna utekla do autu. Volka následně opět vyčapal Pešek.

Rakovník v útoku moc nehrozil, do pevné obrany Slaného se nemohl dostat. Do poločasu měl náznak Vydra, ale po průniku do vápna místo střely přihrával – nikomu. Ve druhé části pálil dvakrát Schwendt, ale chyběla mu přesnost. A v 89. minutě mířil zblízka nad Holý. „To už byla taková naše labutí píseň, pro Slaný by to bylo moc kruté, protože vyhrálo zaslouženě. Já mohu pochválit jen brankáře Peška, který nám skvělým výkonem dával naději až do konce. Herně jsme zklamali, špatně jsme kombinovali a hráli vysoké míče, které domácí obrana v pohodě odvracela,“ mrzelo trenéra Rakovníka Jiřího Kučeru.

„Za mě to byl docela jednoznačný zápas, jen jsme nedávali šance. Hráli jsme vážně dobře,“ byl rád trenér Slaného B Radim Vavroch.

Jeho tým po těžké losu čekají přece jen stravitelnější protivníci, Nové Strašecí, Velká Dobrá a Nelahozeves. „Bude to hratelné a není to nikam daleko,“ těší se na další týdny kouč Slaného.

Naopak Rakovník jede znovu ven a ještě do Vestce, jednoho z hlavních favoritů na postup.

Slaný – Rakovník 1:0 (1:0). Branka: 19. Volek. Rozhodčí: Jarolímek. Diváků: 100.

Slaný: Junek - P. Danda, Řehák, Volgner, Trnka (46. Rehwald), Volek (90. Dulovec), L. Danda,Vimr, Herčík, Marek (72. Říčka) – Hořejší (62. Krym).

Rakovník: Pešek – Kotaska (80. Holý), Šindler (74. Pavlík), Pucholt, Itner, Jonák (70. Valcha), Schwendt, Čadek, Vydra, Červený, Sabo.