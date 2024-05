První poločas gól nepřinesl. Citelně oslabení domácí mohli jít do vedení, ale zahodili pokutový kop, který mladý brankář Peklo chytil Putíkovi. „Penalta byla nařízená po rohu a podle nikdo neviděl, za co,“ hořce se usmál trenér Lhoty Petr Cais.

Nejzkušenější a nejstarší trenér z celé B třídy dodal, že zažil hodně, ale takový zápas ještě ne. „Bohužel Maty Kudela to nevydržel. Nejdřív tam na něj byl jasně karetní zákrok, ale rozhodčí odpískal jen klasický faul. Když jsme přežili penaltu a nadechovali se, že se konečně dostaneme trochu dopředu, udělal Maty u vápna kličku, byl faulován, ale rozhodčí ukázal, že fauloval on. To už vypěnil a něco ostrému mu řekl. Teď nám bohužel bude chybět,“ litoval Petr Cais vyloučení velké opory lhotecké ofenzivy.

Po přestávce kopali domácí další pokutový kop za ruku Danylyche blokujícího střelu, tu už ale Lhoťáci brali - byla. A domácí z ní šli do vedení Slezákem. V 55. minutě přišel na hřiště Chalupa a rychle využil hrubku Lhoty na 2:0. Vše pak jistil ještě Reichl, a tak bylo během deseti minut hotovo, vymalováno. „Nějaké šance jsme tam mezitím měli i my, hlavně Kala, ale nedal, jinak to mohlo být ještě zajímavé,“ dodal zklamaný Petr Cais, kterému scházeli hlavně Pejša se Zíkou, což jsou mimochodem oba rozhodčí. Domácí ale měli ještě citelnější absence, hráli bez Petra, Mušálka, Paluby, Buršíka, Kedroňů, pozdě naskočil ne zcela zdravý Chalupa.

Teď je čeká výjezd na horkou půdu Vraného, Lhota přivítá poslední Zavidov.