TATRAN ČEKAL VÍC

Béčko Tatranu patřilo v posledních sezonách k elitě soutěže, což tedy letos rozhodně neplatí. Svěřenci trenéra Václava Ecka vyhráli jen dva zápasy a mají osm bodů. Není to úplně málo, ale je to méně, než na co tým měl.

Nečekaný zisk urvali Tatraňáci jen hned v prvním kole, kdy přivezli z Braškova dva body a to ještě kouč litoval špatné koncovky, jinak by to byly body tři.

Právě koncovka Rakovnické někdy zlobila, a to zejména doma s Rudnou, kdy vyvrcholila jejich nepříjemná série tří proher v kuse. Tenhle zápas se skutečně Tatranu nepovedl, zazdil více než deset obrovských šancí a hráči si pak museli sáhnout do svědomí. Hodně mizerný byl i další domácí duel s Klobuky, naopak derby se Zavidovem přes debakl 1:5 tak špatné nebylo a Tatran při troše štěstí mohl sáhnout na body.

Štěstíčko mužstvo trenéra Václava Ecka skutečně někde postrádalo. Viz třetí kolo a zápas v Unhošti proti našlapané rezervě SK Kladno. Kluci makali, do poslední minuty drželi bezgólový stav, sami mohli několikrát soupeře zlomit. Ale šance nedali a trest přišel v nastavení, kdy Kladno B rozhodlo.

A tak výběr ze Šamotky uhrál jen jasné výhry nad slabými celky Vinařic a Velkého Přítočna, kde dal Adam Beneš čtyři góly. Vůbec, když dorazila jinak spíše rozhodcovská bratrská dvojice Benešů, byly výkony mužstva lepší.

Jasným dirigentem, který mladé s koučem usměrňuje, je ale nadále stoper Jan Vrábík. „S našimi mladými kluky je to někdy těžká práce, protože si pořád myslí, že něco přijde samo, ale poznávají, že aby něco přišlo, sami pro to musí něco udělat,“ říkal na podzim trenér Václav Eck.

LUBENSKÉ ZLEPŠENÍ

Stejně jako Tatran B je na osmi bodech také Baník Lubná. Ale ruku na srdce, u Lubenských to čekal po osmi kolech málokdo. A to ještě zvrtali zápas s posledním Velkým Přítočnem. Kdyby jasně nejslabšími celku I. B třídy nedovolili výhru 4:1, byli by v tabulce mnohem spokojenější. „Ale musíme uznat, že v Lubné udělali hodně práce,“ chválil konkurenci trenér Zavidova Daniel Devera. A nebyl sám. Svému týmu i proto nedovolil ve vzájemném derby žádné podcenění a Zavidov ho vysoko vyhrál 6:2. I tak to byl jeden z velkých fotbalových zážitků letošního zkráceného fotbalového podzimu na Rakovnicku, přišlo 200 diváků!

Derby tedy Lubenští klidně z hlav vymažou, raději už zapomněli také mazec s béčkem Kladna (0:8), Klobuky (2:8) a zmíněný výbuch doma s Přítočnem.

Obrovskou pochvalu naopak zaslouží za výlety na pomezí Kladenska a Prahy-západ. V Hostouni proti našlapané rezervě účastníka ČFL uhráli dva body a v Rudné dokonce tři po skvělém výsledku 4:0. Přidali i výhru s Vinařicemi.

Trenér Zdeněk Vopat mohl tradičně spoléhat na brankáře Aleše Herinka, v ofenzivě zase na nebezpečnou trojici Bok, Varyš a Trejbal. Vždyť Varyš má na kontě šest branek a je před Trejbalem, který v okrese vyhrával tabulky střelců. Naopak častá zranění obránců „napomohla“ k některým debaklům.

I tak si Lubná, která ještě nedávno hrála třetí třídu, zaslouží respekt a pochvalu. Pokud ve zbytku soutěže nepovolí, zachrání se.

LÁNY MUSÍ PŘIDAT

V létě sice Lány vyhrály turnaj v Družci, ale vedení i hráči tušili, že po odchodu vrchního střelce Balíka do Doks nebude legrace navázat na výbornou minulou půlsezonu. Ačkoliv předseda David Dudášik věřil, že Balíkovu roli zastane alespoň částečně šikovný Libecajt, nestalo se. Lány góly nedávaly, jen Velké Přítočno bylo v tomhle ohledu horší. Zpočátku se ještě snažil dopředu vytažený Rajgl, jenže se zranil. Aspoň že v posledním zápase zabral další dobře vytažený obránce Mušálek, aktuálně hlavní střelec mužstva. „Za starou gardu hrál vepředu a šlo mu to, tak jsme to zkusili a vyšlo to i v áčku,“ těšilo Davida Dudášika.

Lány zvládly klíčové domácí duely s Přítočnem a Jedomělicemi. Chtěly porazit ještě Klobuky, ale ty jsou letos silné a navíc jejich hráč dost neurvale zranil brankáře Petra Kuta, největší lánskou posilu. Za veterána však dobře zaskočil Javůrek.

Lánští se mohou utěšovat, že pokud se stihnou odehrát všechna kola I. B třídy, tak už mají spoustu těžkých soupeřů za sebou (béčka Hostouně, Kladna i Slaného). Protivníky kolem sebe však budou muset porážet, jinak se do prezidentova bydliště vrátí okres.