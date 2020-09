V první půli vládl totálně Tatran, vedl 4:0. Za deset minut dal Černý dva góly a to ještě objel gólmana a neuvěřitelně přestřelil prázdnou kasu. „Nechtěl platit za hattrick,“ smál se trenér hostů Václav Eck.

Pozor, domácí nehráli špatně, měli tlak, standardky. Jenom byli moc naivní, otevírali vzadu vrátka a dostali další dva góly. Hlavně čtvrtý byl úsměvný, šourák Vrábíka brankář Kohout viděl na poslední chvíli a do druhé části za sebe pustil Švandrlíka.

Ale tak, jak Vrábík pěkně dirigoval mladé Tatraňáky, tak začal ve druhé půli nastoupivší Čičmanec tvořit hru Vinařic. Ty sympaticky nic nevzdaly a druhou část vyhrály. Dlouhý z penalty na mladíčka Havlenu snížil a Kořínek pěkně k tyči dramatizoval na 2:4. Až pak se Tatran probral a Hájek jistil na 2:5.

Lukáš Čičmanec, který hrál i za ligový dorost Kladna i německé kluby, a také chytával hokej za Rytíře, mínil, že domácí mají asi moc zápasů, protože ve středu porazili v poháru Strašecí. „Když není moc lidí a vše hrajeme maximálně ve dvanácti, je možná moc zápasů na škodu,“ řekl a že jeho tým nic nezabalil, to považoval za jasnou věc. „Přece hrajeme doma, bylo by blbý chytit debakl. Musíte hrát furt.“ A souhlasil, že na týmu už může ležet deka, od prvního kola čeká na body marně. Je možné, že na nás deka leží, ale já s kluky netrénuji, tak nevím.“

Hostující Václav Eck měl konečně po delší době důvod k úsměvu. „Dali jsme brzy branku a to zápas ovlivnilo – trestali jsme domácí za naivní chyby. Ve druhé části jsme ale na pětadvacet minut vypadli ze hry, nepodrželi jsme míč, nekombinovali. Naštěstí přišel pátý gól,“ ulevil si Eck, jehož tým se po sérii nezdarů potřeboval chytit. „Po smolném zápase s Rudnou se mladí kluci potřebovali chytit. S nimi je to těžká práce, protože si pořád myslí, že něco přijde samo, ale teprve poznávají, že pro to musí něco udělat,“ dodal bývalý vynikající fotbalista a nyní trenér rezervy Tatranu.

SK Vinařice – Tatran Rakovník B 2:5 (0:4). Branky: 60. Dlouhý (pen.), 85. Kořínek - 5. a 10. Černý, 40. Lisner, 45. Vrábík, 89. Hájek. Rozhodčí: Poklop. Diváků: 80.

Zdroj: Kladenský deník / Bohumil Kučera