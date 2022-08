Hosté s výraznými posilami Krimlákem, Maříkem nebo Houškou jako nováček moc nepůsobili, v týmu mají obrovskou dávku zkušeností. Také dost dlouho vedli, když jedna z posil Krejza, který Strašecké trápil dlouho v dresu Nelahozevsi, dotlačil merunu za brankáře Klímu (28.). Vyrovnat mohl Šrédl, ale svou střelu poslal jen do tyče. Nicméně konstrukci pak trefili také hosté a kdyby šli do vedení 0:2, asi by bylo s domácími zle.