Kvůli velké zimě dorazilo v neděli na fotbal do Rakovníka jen sedmdesát diváků, ale ti nelitovali. Domácí SKR po skvělém závěru v podání mladíčka Tobiáše Pavlíka otočili zápas se silnou Kosoří na 3:2 a v tabulce I. A třídy si připsali mimořádně cenné body, protože většina ohrožených mužstev uspěla také.

Vyrovnaný zápas I. A třídy vyhráli fotbalisté Velké Dobré (v bílém) - SK Rakovník přehráli 1:0. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kosoř potvrdila kvalitu a její vrchní jarní kanonýr Jan Křemen ji brzy poslal do vedení. Ale brzy vyrovnal Zdeněk Schwendt a domácí tým předváděl slušný fotbal a pěkné kombinační akce. Po přestávce však nepohlídali hokejistu v kopačkách Býchu a ten poslal Kosoř zase do vedení.

Už se zdálo, že ho hosté udrží, když v posledních osmi minutách nechytili dva náběhy šikulky Tobiáše Pavlíka, který si našel pasy Červeného a „Zlatana“ Kýzla a ukázal messiovské zakončení oběma nohama. „Na to jak je Tobek mladý, udělal to hodně zkušeně. Máme obrovskou radost, navíc se slušně zlepšujeme i herně. V Chlumci, kde nám už remízu 1:1 definitivně přiklepli, se dobře posouval obranný blok, teď proti Kosoři nám zase docela seděl soupeř a kluci předváděli pěkné kombinace. Když odmyslím nepovedený zápas v Nelahozevsi, můžeme být s jarem docela spokojeni,“ byl rád trenér Rakovníka Petr Vecka, a přiznal, že s Kosoří by byl i bod dobrý – tři jsou skvělé. Ale přílišnou euforii chtěl lodivod spíš krotit. „Máme toho za sebou málo a před sebou důležitý zápas s rovněž ohroženým Podlesím. Čeká nás ještě hodně práce,“ dodal jinak spokojený kouč SKR.

SK Rakovník – Kosoř 3:2 (1:1). Branky: 18. Schwendt, 82. a 89. Tobiáš Pavlík - 7. Křemen, 56. Bícha. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 75.