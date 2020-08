Hned od první minuty byly jasně lepší domácí, první šanci měl Krejčí jehož střela z vápna našla však jen náruč kožlanského brankáře. Jakoby začal doslova festival zahozených šancí že strany Zavidova. Kožlany urputně bránily a čekaly na svou šanci. Ve 30. minutě trefil Vanický z vápna pouze tyč, hned po něm po úniku trefil tu samou tyč také Žďánský, tyč však zazvonila také na druhé straně, poté, co ji z malého vápna trefil Špaček. Do poločasu ještě mohl několikrát skórovat Žďánský, kterého však pokaždé skvěle vychytal hostující brankář.

Jestli v první půli měly Kožlany aspoň nějaké šance, do druhé půle nastoupily s absolutně defenzivní taktikou. Zavidov obehrával soupeře jako při házené ze strany na stranu, šance střídala šanci, ale jakoby ani domácí nechtěli dát gól. Bylo až k neuvěření, co všechno byli schopni zahodit. Z ojedinělého brejku pak přišel trest, nováček v sestavě mladíček Quang ztratil balón, hosté šli ve dvou sami na Krause a vstřelili první branku 0:1.

Zavidovští byli jako opaření, najednou nefungovalo nic, přesto se dostali do několika až tisíci procentních šancí, ale opět bez gólového efektu. A tak zase skórovali Kožlanští. Dlouhý nákop od brankáře neodvrátila zavidovská stoperská dvojice a Špaček šel sám na bránu. Byl stažen na vápně Vitnerem, který by v mistráku jistě viděl červenou kartu, o přátelák však sudí Týče volil k nelibosti hostů pouze žlutou. Hosté se však dlouho nezlobili, přímý kop přes zeď po faulu ještě Kraus se štěstím vytáhl, avšak dobíhali pouze Kožlanští 0:2.

Zavidov pak pokračoval v zápasovém módu zahazování šancí, v závěru se pak konečně trefil Sekyra hlavou po dlouhém autu Hvězdy 1:2. Bylo však již příliš pozdě na srovnání a tak zápas skončil domácí prohrou.

Aleš Kraus se na svůj tým zlobil: "Ani nevím, co k tomu říct, zápas jsme totiž měli vyhrát velkým rozdílem, místo toho prohrajeme a pak hledáme, kde se stala chyba. Náš výkon je nezodpovědný, nedisciplinovaný a o proměňování šancí ani nemluvím. Na druhou stranu, dát první gól, zřejmě by celý zápas vypadal jinak, ale bohužel. Rok se vezeme na vítězné vlně a to nešlo do nekonečna, teď leží na týmu deka, nic nám nejde. Snad jsme si to vybrali v přípravě a příští týden to bude v mistrácích už lepší," doufá Aleš Kraus.

Zavidov - Kožlany 1:2 (0:0) .

Zavidov: M. Štiller (46. A. Kraus ) - Hvězda, J. Kraus (46. D. Devera), Vitner, Kapoun - Petrů (46. Jelínek), Sixta (26. D. Štiller), Vanický, Houdek (35. Žďánský) - Sekera (46. Quang) , Krejčí (80. Sekyra). Trenér: Richard Štiller