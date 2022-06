Vy jste se stal nejlepším střelcem krajského přeboru s 28 vstřelenými góly. Jak vás tenhle úspěch těší?

Samozřejmě si toho vážím. Bez spoluhráčů by to určitě nešlo. Je to super ocenění, ale lepší by bylo, kdybychom přebor vyhráli.

Trenér Dobrovice Ondřej Murárik o Tomíčkovi: „Je to zarputilý bojovník a v tom vyniká. On sám si to musí uvědomit, dát to do každého zápasu a pak se mu to vrátí na hřišti. To, že pracuje pro tým, se mu od něj vrátí. I díky tomu dal tolik gólů.“

V posledním kole jste vstřelil čtyři góly. Cílil jste na to, že se chcete stát nejlepším střelcem?

Necílil, ale věděl jsem o tom. Chtěl jsem dát aspoň gól, když už druhý hráč nějakou dobu nehraje. Říkal jsem si, že bych mohl dát aspoň o gól víc než on. Hlavně v kabině mi to kluci nadhazovali. Oni to řešili, že musím dát aspoň gól, abych byl nejlepším střelcem a dal něco do kasy.

Hráli speciálně na vás, aby to klaplo?

To vyloženě ne. Potřebovali jsme hlavně tři body, protože jsme nevěděli, jestli postoupíme, nebo nepostoupíme. První poločas rozhodl. Nebylo to ale tak, že by kluci hráli vyloženě na mě.

Trenér Staněk opouští Poděbrady. Krajský přebor vymění za divizní Benátky

Zmiňujete příspěvek do kasy. Kolik vás stálo být nejlepším střelcem v krajském přeboru?

To ještě nevím. Pak byla rozlučka a neřešili jsme to. Teprve to přijde.

Měl jste před sezonou nějaký nastavený cíl? Třeba kolik byste rád nastřílel gólů?

Konkrétně asi ne. Říkal jsem si, že kdybych dal aspoň deset gólů, tak by to bylo super. Podzim se pak podařil, tak jsem si říkal, že by bylo dobré v tom pokračovat. Jestli ale nějaký cíl byl, tak deset gólů. Pak přišel Mára Volf a další hráči z vyšších soutěží, tak jsem ani nepočítal, že si tolik zahraju.

Byla to zatím vaše nejlepší sezona v kariéře?

Určitě. Zatím to byla nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, vyhrál jsem střelce a skončili jsme druzí. Teď víme, že jsme postoupili, takže to byla určitě nejlepší sezona.

Znamená to tedy, že půjdete na příští sezonu do divize?

Ano. Už by to mělo být oficiální, že postupujeme. Velim to odmítla a naše vedení to přijalo. I my hráči jsme si chtěli zahrát divizi. Před sezonou vyloženě nebylo řečeno, že bychom chtěli divizi, ale teď ji chceme.

Šampion krajského přeboru má nového trenéra. Velim povede v další sezoně Truksa

Jak se vy osobně těšíte na divizi? Letos jste ukázal, že krajský přebor možná trochu přerůstáte.

To opravdu nevím. Těším se ale na to, snad si zahraju, protože přijdou ještě nějaké posily. Těším se na to ale opravdu hodně. Horší je, že příprava je krátká. Máme tři týdny volno, pak tři týdny přípravy a měli bychom začínat snad MOL Cupem. Do toho máme dovolené, takže třeba já jsem v přípravě čtrnáct dní mimo. Uvidíme. Vyzkoušíme novou soutěž, měla by tam být kvalitní hřiště a zázemí. V kraji, když člověk někam jede, tak je to katastrofa.

Jak si věříte na divizi? Myslíte, že můžete pokračovat v takovém sázení gólů? Míříte případně i výš?

To určitě ne. Já budu rád za pár gólů, soutěž je přece jenom o dost kvalitnější než kraj. Výš ale určitě nechci.

Příbramský Spartak oslaví postup do krajského přeboru. Zůstane kanonýr Slepička?

Zmiňoval jste Marka Volfa, se kterým jste se starali o většinu produktivity. Jak vám vyhovovala spolupráce s ním?

Myslím, že nám to docela šlo, i když mezi sebou moc přihrávek na góly nemáme. Jinak nám to ale docela sedlo. Trenér to dobře postavil. Je vidět, že má zkušenosti.

Zatím svoji nejlepší sezonu jste zažil teď v jednatřiceti letech. Čemu to přisuzujete, že se vám tak dařilo?

Nevím, asi kvalitní přípravě a spoluhráčům. Většina gólů byla jednodušších, i když je pravda, že člověk tam stát musel. Hlavní podíl na tom má ale příprava a spoluhráči. Góly jsem dával i dřív v předchozích týmech, tady mi pomohli spoluhráči.

Jak byste se vy osobně charakterizoval jako hráč? Co jsou vaše silné stránky?

Asi bych řekl důraz a bojovnost. Žádný technický hráč nejsem. Letos byl mojí silnou stránkou i správný výběr místa.