Čurda si může zahrát v týmu se synem, ten ale tentokrát nemohl, a tak si musí oba na společný start počkat.

Téměř kompletní Lhota, jen bez Kudely, roztrhala Baník už do pauzy 4:0, když dvakrát skóroval právě Čermák a zejména trefa na 4:0 po dokonalém centru Vlasatého byla pro fajnšmekry. Hezkou placírkou potěšil fanoušky také Filip Horák.

Ve druhé půli se Švermov zlepšil, ale víc šancí měli z brejků domácí. Blízko byl zase Čermák, na první hattrick v dospělých si ale tenhle talent musí počkat.

„Švermov porazil 3:0 Zavidov, tak jsme měli trochu vítr, nicméně sešli jsme se a tým zahrál nejlépe za dobu, co u něj jsem. Úžasně hráli staří borci. Dohromady je jim sto padesát, ale všichni jsou v kondici a jsou chytří, hráli skvěle,“ chválil nejen veterány kouč Petr Cais.

Vraný složila až červená karta

První porážku uštědřil fotbalistům Vraného na domácím hřišti Braškov. Povedla se mu první půle, kdy ale proměnil jedinou z několika šancí – Brodského centr poslal do brány Repaský (30.). Po obrátce Vraný přidalo, mělo svoje šance, ale Vošmík nepustil ani gól, a když se nechal za vražení do domácího hráče vyloučit Košťák (73.), tak už aktivita hostů opadla. Na druhé straně se v závěru po centru dostal za obránce Krovoza a dal Braškovu klid. "Klid jsme asi mohli i měli získat dříve, hlavně do poločasu jsme měli několik šancí. Po otočce jsme se trochu přizpůsobili soupeři, který míče nakopával a hodně bojoval, ale zbytečným vyloučením se o naději připravil a my už ho pak do ničeho nepustili," těšilo trenéra Braškova Martina Šalamouna.

74 minut v oslabení

Zavidov remizoval doma s Libušínem 1:1, přestože doma je zvyklý bodovat naplno. Ale vzhledem k tomu, že celé utkání odehrál bez vyloučeného gólmana Krause a v poslední minutě trefil libušínský Hrubý břevno, tak domácí berou i bod.

Byl to živý zápas, kde se Libušínu vyplatil návrat Obradoviče do sestavy. Zlobil výrazně a v 16. minutě ho brankář Kraus po kličce podrazil (mimo vápno) a dostal červenou kartu. Do kasy musel levý obránce Krejčí a vedl si celé utkání dobře.

Domácí dokonce šli do vedení, když trestňák Petra Kučery vychýlili hráči ve zdi mimo dosah bezmocného Poráčanina. Libušínu se povedlo vyrovnat po hodině hry pěknou střelou Hrubého do šibenice, a pak mohly rozhodnout obě strany. Domácí hráli skvěle brejky (jednou trefili tyč), hosté také hrozili, nejvíc zmíněným břevnem Hrubého v poslední minutě.

„Bod je asi zasloužený. Spolu s Braškovem byl Zavidov zatím nejtěžší soupeř, mají výborný tým. Odsud se body vozit nebudou,“ je přesvědčen trenér Libušína Jiří Veselý.

Aleš Kraus mínil, že bod je dobrý, ale mohly být tři. „Věřím, že v jedenácti bychom vyhráli. Každopádně ztráta to pro nás je, protože cílíme na nejvyšší mety. Kluci nechali na hřišti všechno a nezaslouží si nic jiného než pochvalu,“ poděkoval všem vyloučený gólman.

Vrána odšpuntoval euforii Tatranu

Zatím nejlepší zápas sezony odehrál Tatran Rakovník doma s Hostouní B, ta naopak odkopala doslova zápas blbec. Skóre brzy otevřel domácí Husák a nalil do tatranského motoru benzin s úplně jiným oktanovým číslem, než se používal na Šamotce dosud. Hráči makali, favorit však po změně stran Zikou vyrovnal. Jenže další šance pálil, nebo je skvěle lapil Beneš. Vyvrcholení zmaru hostů přišlo v 90. minutě. Šutér Vrána trhával sítě i v divizi, tady se ale při trestňáku spolehl na techniku a zavěsil. „Asi by tomu víc slušela remíza, ale moji kluci podle mne chtěli ten zápas vyhrát víc než Hostouň. Měli jsme i trochu štěstí, protože oni by nedali gól ani do půlnoci, to se někdy stane. Každopádně máme krásné body a uvidíme, co bude dál,“ usmál se trenér Tatranu Václav Eck.

Traverza aréna padla po třech letech

Domácí neporazitelnost Hředel byla na spadnutí už před čtrnácti dny se Švermovem, ale stalo se až nyní s Tuchoměřicemi. Hosté opět ukázali, že v téhle soutěži budou mít těžko konkurenci a vyhráli 3:0 hattrickem Edise Šahiniho. Odchovanec Dukly si zahrál i ČFL za Motorlet nebo Benátky a zápasu vládl, byť jednou se prosadil z penalty. Poprvé nastoupil za tým, kde trénuje jeho otec, také kanonýr Jiří Jeslínek, ten však ještě neskóroval. Domácí předseda Miroslav Sláma, jehož zraněný syn hodně v sestavě chyběl, uznal, že vše, co k fotbalu patří, bylo na straně soupeře. „Prezentoval se velmi kvalitní hrou na všech postech. Hrou, která bude v této soutěži dominovat,“ je přesvědčen Sláma.

Buršík se chytil na Lubné

Chytily se Lány, které doma nedaly moc šancí trápící se Lubné. Favoritovi se čapl střelec Buršík a jeho dva slepené góly po přestávce nasměrovaly tým k výhře 3:0. Už předtím se trefil Bejbl a Lány litují jen zranění stopera Mušálka, jehož píchlo ve svalu. „To nás štve, holt bude muset jít hrát zase předseda (Dudášik),“ říkal po utkání domácí Milan Petr, jenž měl tentokrát smůlu, trefil tyčku i břevno. „Ale zase se nám chytil Péťa Buršík, což je moc dobře. Pochvalu zaslouží také Lubná. Chtěli hrát, měli svoje šance, že mají jen bod je pro ně smutné,“ myslel i na soka Milan Petr a dodal: „Máme devět bodů a jsme spokojeni, i když jsme mohli ještě doma porazit Hostouň.“

U Jezu domácí odpadli

Derby u Jezu bylo hodně důležité, zabrat potřebovaly domácí Roztoky i hostující Mšec. Ta nakonec potvrdila roli favorita a oslabené domácí přestřílela na těžkém terénu výrazně 5:1. „Do poločasu to bylo relativně dobré a vyrovnané, přestože na dost poničeném hřišti, navíc po dešti, nešlo předvádět moc pohledných akcí. Bohužel čtyři kluci jsou po nemoci, já hraju s vyhřezlou ploténkou a to se projevilo po poločase, kdy nás Mšec fyzicky přejela,“ hodnotil hrající trenér Roztok Milan Čermák, který má málo hráčů, přesto pustil do Lubné kanonýra Jakuba Číhaře. „Něco se stalo a on sám chtěl odejít. Nicméně nechci se v tom patlat, protože Kuba toho udělal pro Roztoky dost,“ nechtěl Čermák odchod specifikovat.

U Mšece zaslouží pochvalu dvougólový mladík Jan Ploch, trefili se i Neužil, L. Skoupý a J. Kapek. "Ploch ale bohužel nedohrál, když doplatil na nešťastný břeh u hřiště, kam špatně šlápl. Na tohle máme letos smůlu," posteskl si trenér Mšece Radim Suchánek. Jinak se mu výkon mužstva líbil, má prý stoupající tendenci. Na Braškov by příští týden potřeboval, aby měl co nejméně marodů. "V kompletním složení umíme zahrát velice slušně," doplnil.

I. B třída – skupina A

8. kolo (6. hrané): Lány – Lubná 3:0 (52. a 54. Buršík, 31. Bejbl), Hředle – Tuchoměřice 0:3 (34., 40. z pen. a 52. Šahini), Lhota – Švermov 4:0 (32. a 37. Čermák, 8. z pen. Zíka, 20. Horák), Tn Rakovník – Hostouň B 2:1 (11. Husák, 90. Vrána – 66. Zíka), Roztoky – Mšec 1:5 (58. Abdellatif – 16. a 73. Ploch, 49. Neužil, 69. Skoupý, 84. Kapek), Braškov – Vraný 2:0 (30. Repaský, 86. Krovoza), Zavidov – Libušín 1:1 (39. Kučera – 60. Hrubý).