Nicméně kouči Danu Deverovi svatební rejdy v jeho týmu nadělaly trochu vrásek. Nejprve si Dominik Žďánský vzal zavidovskou fanynku Kristýnu Mézlovou, o týden později brousek Patrik „Vitny“ Vitner řekl ANO přítelkyni Lindě Krejčové a ženil se ještě Jiří Hvězda – ten si bral Kláru Hanzlovou.

Svatby pochopitelně zasáhly do fotbalové přípravy, zejména do nejméně povedeného mače se silnými Doksy. Ty hrály skvělý fotbal, navíc Zavidovu po svatebním veselí chybělo moc hráčů a průšvih byl na světě – 1:7. „To víte, svatby a také svatební cesty. Zrovna letos, kdy bylo nutné začít s přípravou o něco dříve. Ale vyšlo to tak a kondici tedy budeme muset nabrat spíš během sezony,“ usmál se kouč Daniel Devera s tím, že novomanželům pochopitelně přeje všechno nejlepší.

Sám je také ženatý a už kvůli tomu odmítá trénovat kromě áčka i B tým, který si kluci v Zavidově zase prosadili. „Různě si to tady maluju, kdo za koho půjde hrát, tohle na starosti mám. Ale abych ještě jezdil s béčkem, to už bych se musel rozvést,“ žertoval.

Zavidov má jednu fajnovou posilu, stoper Petr Hornof už v klubu navíc hrál, když se zotavil z vážného zranění zaviněného lhoteckým Havelkou. Teď se vrací z Tuchlovic, kde týmu z krajského přeboru odvedl výborné služby. Jednání byla korektní. „Za mne ano a jsem rád, že Petr je v týmu. Hodně nám pomůže,“ je přesvědčen Daniel Devera.

O špatném zápase Zavidova už řeč byla, a o víkendu přišel ještě jeden: béčko nečekaně padlo v poháru okresu s Pavlíkovem. Nicméně přišla i utkání dobrá. Třeba na Velké Dobré, kde Zavidovští otočili průběh a vyhráli nad o soutěž výš hrajícím sokem 4:3. Nebo doma s béčkem SK Rakovník, který si přivezl i pěticí afrických posil, které tehdy ještě nesměly nastoupit v ČFL. Byla z toho remíza 2:2, a i když domácí hlavně bránili, z brejků měli také oni řadu možností.

Co se týče ambicí, Zavidov velké nemá, hlavně chce hrát dobrý fotbal. Jména jako Hanych, Korčák, Žďánský a další jsou toho zárukou. Za favority I. B třídy považuje Daniel Devera hlavně béčka Slaného a Kladna, ty byly nahoře i loni. „Mají svoje divizní áčka, takže mají kde brát kvalitu. Uvidíme Hostouň, která trochu oslabila,“ říká Devera, jehož mužstvo na úvod v neděli přivítá ve šlágru I. kola právě Slaný B.

Před rokem s ním padlo, napraví to letos?