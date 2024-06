Libiš - Kutná Hora 3:2 (0:0)

Miroslav Kratochvíl, trenér Libiše: Proti celku, který je za námi, jsme jednoznačně chtěli ukázat, že se odtud body nevozí. Nakonec to tak i dopadlo, i když na konci to bylo drama a docela i stres. Dovolili jsme soupeři srovnat na 1:1 a od té chvíle to už nebylo jen v našich rukou. Naštěstí pak přišel dlouhý pas od Tomáše Kvídy, který Tobiáš Vondra proměnil. Takto to mělo vypadat. Takže výsledek byl nakonec v pořádku. Předvedená hra má ale stále nedostatky. Musíme se neustále snažit někoho nahradit jiným, kdo je zdravý, což nás ostatně postihuje po celou sezonu. Budeme chtít tři body potvrdit i venku.

Pavel Šimáček, trenér Kutné Hory: Zlomil nás druhý inkasovaný gól, protože jsme tam do té doby měli nadějné akce. Překvapivě. Domácí tým začal odpadávat a my jsme prostě nedokázali žádnou situaci dohrát. Třeba Křelina šel sám na branku, dokonce dvakrát, ale domácí ho vždy dohonili. A my jsme tentokrát jeho góly potřebovali, protože nás celou dobu drží, ale bohužel se nestalo. Druhý gól byl zase trochu nesmyslný, způsobený nezkušeností hráče, který se měl stáhnout a ne zůstat jeden na jednoho. Máme prostě velmi mladý tým, který není zocelený vyšší soutěží a nedokáže využít fotbalové chytrosti. Za stavu 2:1 jsme otevřeli hru, dostali jsme rychle na 3:1 a k tomu ještě nesmyslný zákrok od našeho klíčového hráče, který po faulu nakopl protihráče. Takže zaslouženě dostal červenou kartu. Přesto jsme se snažili tlačit dopředu. Snížili jsme a kdybychom měli trochu štěstí v koncovce, kdy to tam Křelina neprotlačil, mohli jsme ještě pomýšlet na bod. Ale na ten jsme mohli pomýšlet celý zápas. Řekl bych, že minimálně na bod. První půli jsme odehráli velmi dobře v obraně. Opět šance, kdy jsme mohli dát gól. Domácí se do mnoha střel nedostali. A když, tak je tam od toho gólman. Pak jsme po centru ze strany dostali možná i vlastní gól, nejsem si jistý, od koho přesně se míč odrazil. Nicméně právě vyloučený Piskač využil chytrost a místo očekávaného centru napálil míč na přední tyč a brankář to nečekal. Za stavu 1:1 se lámal chleba a bohužel se zlomil ve prospěch domácích, což je pro nás velmi špatné. Za takového stavu jsme měli ten bod uhrát. Nevím, jestli by úplně něco řešil. Ale už proto, že domácí k zápasu nepřistoupili tak, jak by měli, což je s podvědomím blížícího se konce sezony pochopitelné. Místo, abychom toho využili, tak to prostě pokazíme.