/FOTOGALERIE/ Pět bodů ztráceli fotbalisté Sokola Mšec/Nové Strašecí po podzimu na lídra tabulky I.B třídy z Dobrovíze. A asi těžko někdo čekal, že na podzim suverénní tým od letiště vstoupí do jara tak mizerně, že mšečtí bubáci budou tak rychle před nimi. Stalo se, u mšeckých chmelnic Sokol vyklepl zachraňující se Švermov 6:0 a je první!

Další povedený zápas Sokola Mšec/Nové Strašecí (v bílém). Doma přejel Baník Švermov 6:0 a posunul se do čela I. B třídy. | Foto: Vladislav Lukáš

Zápas měl několik hrdinů. Při neúčasti Petra Kučery je střelcem číslo jedna Jiří Kapek a opět to potvrdil: za pouhých 37 minut první půle stihl nastřílel čistý hattrick, když přesně mířil z penalty, a pak dvakrát zúročil skvělou práci spoluhráčů. "Přesně tak, navíc stál, kde má. A skvěle zavřel zadní tyč," pochválil Kapka trenér domácích Jan Mrázek.

Jeho tým dal tři branky i po pauze, ale střelci už byli jiní. Po návratu ze Mšeckých Žehrovic se prosadil poprvé Jakub Kučera, pak se trefil Tomáš Janoušek a nakonec i velký oslavenec Patrik Svoboda. Slaví třicítku, ale ještě s dresem číslo 29 naskočil na poslední půlhodinu a ačkoliv sliboval dva góly, spokojil se s jedním. "Soda nedostal větší minutáž, takže jsem s jedním gólem spokojen. Je jako diesel, musíme ho pomalu zahřát," smál se Jan Mrázek. Připomeňme, že Svoboda byl v 15 letech téměř rekordmanem, když naskočil v dresu SK Kladno do prvoligového utkání. Dnes mu je od půlku víc, uteklo to rychle…

A fotbalem se baví on i celý klub spojený v létě ze dvou sousedů. Tahle koaliční smlouva funguje a Mšec/Nové Strašecí se kouká na všechny soupeře shora. Myslí na postup? "Posun do čela je hezký, ale nic to neznamená. Za týden může být všechno jinak. Jak jsem psal před sezonou, pro mě je důležitý, že se chodí trénovat ve 13-14 lidech. Pak to má kvalitu a ta se dostává do zápasů. S A třídou bych byl opatrný, ta soutěž je kvalitou úplně někde jinde. Zatím je cíl vyhrávat zápasy a bavit se tím. Co bude dál, ukáže čas," dodal Jan Mrázek.

Ještě slůvko k hostům, kteří přijeli sice povzbuzeni výhrou z minulého kola s Libušínem, ale také dost oslabeni. Trenér David Müller postrádal zejména trio Polák - Marek - Vaněk, což byla před týdnem základní osa Baníku. Bez ní to těžko mohlo na hřišti lídra klapnout.